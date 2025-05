Avezzano, Domani Giornata ecologica sul Monte Salviano, così Avezzano celebra l’amore per l’ambiente

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:L’assessore comunale delegata alle politiche ambientali, Maria Antonietta Dominici: “Dalle ore 9 di domani, tutti in quota per dare una mano alla natura”. “Diamo una mano all’ambiente, prendendoci cura di lui”, con queste parole, l’assessore alle politiche ambientali della città di Avezzano, Maria Antonietta Dominici, annuncia l’organizzazione della Giornata ecologica sul Monte Salviano, che si terrà domani, 7 maggio a partire dalle prime ore della mattina – si apprende dal portale web ufficiale. “Insieme all’Ufficio Ambiente del Comune, all’Ufficio della Riserva naturale e con il preziosissimo e prestigioso contribuito di Micron, società dalla spiccata sensibilità ambientale, domani, a partire dalle ore 9 del mattino, saremo tutti in quota sul Salviano per dedicare un’intera mattinata alla cura dei nostri paesaggi del cuore – si apprende dalla nota stampa. Come già avvenuto negli anni passati, – continua l’assessore Dominici – anche nella giornata di domani, faremo del nostro meglio per ripulire la natura, continuando a mettere al bando i gesti degli incivili”. Fino alle ore 12 di domani, più di 30 volontari di Micron prenderanno parte all’iniziativa: l’area da ripulire verrà suddivisa in quattro settori, così da agevolare tutte le operazioni. Saranno oggetto di pulizia “straordinaria” la strada principale per accedere al Santuario, la zona attorno alla Chiesa, il “pratone” e l’area attorno alla “seduta dell’amore”, di recente inaugurazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. “La società Tekneko, che in città si occupa del servizio di igiene urbana e di raccolta differenziata, – aggiunge l’assessore – fornirà guanti e sacchi per la raccolta dei rifiuti a tutti i partecipanti e a tutti coloro che vorranno far parte di questo gesto d’amore nei confronti dell’ambiente”. “La società Micron – sottolinea, infine, Walter Di Francesco, site leader di Avezzano – si è sempre distinta e classificata ai primi posti in Italia per qualità dell’ambiente di lavoro – aggiunge testualmente l’articolo online. Ad oggi, con i suoi oltre 500 dipendenti sul territorio italiano, è un centro di altissima tecnologia, specializzato nella progettazione di memoria per strumenti elettronici – precisa il comunicato. Una società che dimostra, spesso e volentieri, di essere sensibile e attenta alle dinamiche territoriali, sposando progetti, iniziative e manifestazioni che riescono ad accrescere il benessere della vita nelle comunità. Micron è un punto di riferimento mondiale per l’elettronica, ma il suo cuore batte anche nella terra marsicana d’Abruzzo: ci teniamo a fare la nostra parte e la faremo adesso, prendendoci cura dell’ambiente dove operiamo”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Avezzano. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/