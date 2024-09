Avezzano, Domani il primo Corteo storico di “Marsicaland”: modifiche alla viabilità cittadina

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Per consentire lo svolgimento del primo Corteo storico di “Marsicaland”, previsto per la giornata di domani, domenica 8 settembre, nell’ambito dell’ultima giornata di manifestazioni del Festival diffuso dell’Agroalimentare della Marsica, è stata firmata l’ordinanza comunale che dispone le modifiche alla viabilità. Il Corteo cittadino, con partenza alle ore 10 e 30 dall’Aia dei Musei, si snoderà per le vie del centro e arriverà sino a via Corradini – precisa il comunicato. Con l’ordinanza, viene istituito il divieto di transito e il divieto di sosta, dalle ore 8 sino alle ore 11 e 30, nell’area parcheggio antistante l’Aia dei Musei, in Via Nuova – Inoltre, sempre dalle ore 8 del mattino e fino al termine della manifestazione, scatterà il divieto di sosta e, limitatamente al passaggio del corteo, anche il divieto di transito dei veicoli, ad eccezione di quelli facenti parte del corteo stesso – recita il testo pubblicato online. Il percorso stradale interessato dai divieti è il seguente: Via Nuova, a partire dall’angolo di Via Garibaldi – Piazza Cavour – Via Mazzarino – Via E. Lolli – Via Piazza Torlonia – Piazza della Repubblica -Via Marconi -Via Corradini – Via Pagani sino all’angolo con Via Diaz. Lungo questo percorso, saranno attivi i divieti fino al termine della sfiata del Corteo: si prega di osservare la segnaletica stradale posizionata, in modo da rispettare le interdizioni. I parcheggi presenti nel tratto di Via Pagani, compreso tra Via Corradini e Via Diaz, per tutta la durata della manifestazione, saranno riservati ai mezzi dell’organizzazione, opportunamente contraddistinti – precisa il comunicato. Le prescrizioni relative all’interdizione del transito dei veicoli, verranno effettuate mediante l’apposizione di barriere mobili, appositamente presidiate e tramite la segnaletica di “divieto di transito”, “passaggio obbligatorio”/ “direzioni consentite”.

