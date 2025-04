Avezzano, Domani il Procuratore Nicola Gratteri ad Avezzano: incontro con gli studenti per il progetto “Comunità coesa, città più sicura”

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Sarà Nicola Gratteri, magistrato e saggista, l’ospite dell’iniziativa che si terrà domani mattina al Castello Orsini di Avezzano – Sarà un evento interamente dedicata ai giovani. Il progetto “Comunità coesa, città più sicura”, promosso per il secondo anno di fila dall’Amministrazione comunale di Avezzano e magistralmente diretto dal prefetto a riposo Amalia Di Ruocco, segnerà domani un traguardo importante, grazie alla presenza di un ospite speciale: in mattinata, arriverà in città il magistrato Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Il dottor Gratteri, così come spiega l’assessore alla sicurezza Cinzia Basilico, risponderà alle domande e alle curiosità dei ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. L’evento incomincerà a partire dalle ore 9 e si svolgerà al Castello Orsini – Il dottor Gratteri, che vive sotto scorta dall’aprile del 1989, è ad oggi uno dei magistrati italiani più impegnati nella lotta alla ‘ndrangheta ed è un esperto conoscitore dei meccanismi che governano le tre diverse mafie: Mafia, Camorra e ‘Ndrangheta – si apprende dal portale web ufficiale. Ha, nel corso della sua carriera, coordinato indagini decisive sulla criminalità organizzata e sulle rotte internazionali del narcotraffico – aggiunge testualmente l’articolo online. Assieme ad Antonio Nicaso, storico delle organizzazioni criminali, ha scritto numerosi libri tra cui La malapianta (2010), La giustizia è una cosa seria (2011), Oro bianco (2015), Fiumi d’oro (2017), Storia segreta della ‘ndrangheta (2018), La rete degli invisibili (2019), Non chiamateli eroi – precisa il comunicato. Falcone, Borsellino e altre storie di lotta alle mafie (2021), Fuori dai confini – precisa il comunicato. La ‘ndrangheta nel mondo (2022), Il grifone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Come la tecnologia sta cambiando il volto della ‘ndrangheta (2023), Una Cosa sola (2024) e Senza scorciatoie – Una storia per dire no alle ingiustizie (2025).

