Avezzano, Domani il Teatro dei Marsi diventerà il “tempio” delle storie di rinascita con la conduttrice Rai Francesca Fialdini: un evento unico

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Arrivano al Teatro dei Marsi le storie “con le ali”: racconti di lotta, di vita, di auto-riflessione e di rinascita – si apprende dal portale web ufficiale. L’evento è promosso da Frate Emiliano Antenucci, rettore del Santuario della Madonna del Silenzio – recita il testo pubblicato online. L’appuntamento è alle ore 11. Evento ad ingresso libero – recita il testo pubblicato online. Un incontro per gli studenti delle scuole, ma soprattutto un incontro per i cuori e per le anime che vogliono amare e amarsi ancora – Domani 30 aprile, alle ore 11, presso il Teatro dei Marsi della città di Avezzano, la giornalista Rai Francesca Fialdini, nota conduttrice del pluripremiato programma di Rai 3 “Fame d’amore”, sarà ospite di un evento esclusivo, aperto a tutti ma soprattutto ai giovani – precisa il comunicato. Professionista seria dell’informazione e della TV, sensibile ed empatica, Francesca Fialdini è molto vicina alle fasce più fragili della società. Affronterà anche con la platea di Avezzano il delicato tema dei disturbi del comportamento alimentare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È stato Padre Emiliano Antenucci, Rettore del Santuario della Madonna del Silenzio, a promuovere l’iniziativa, che riassume prevenzione e ascolto sociale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Nasce tutto da qui – spiega Frate Emiliano – dall’atto della condivisione, vissuto come atto liberatorio ed accogliente – La volontà è quella di testimoniare, attraverso la voce di una nota professionista riconosciuta dal grande pubblico, il valore della forza interiore: dalle prigioni si può uscire e si può trovare sempre la chiave giusta per aprire la porta dell’isolamento”. L’evento con la Fialdini, infatti, è aperto a tutti ed è ad ingresso libero – Conduttrice di “Le Ragazze”, il martedì in prima serata su Rai 3, e della trasmissione “Da noi… a ruota libera” la domenica pomeriggio su Rai 1, Francesca è divenuta, nel corso del tempo, sguardo sul mondo e amica della quotidianità degli italiani – aggiunge la nota pubblicata. Al Teatro dei Marsi presenterà il suo ultimo libro “Come fossi una bambola”, pubblicato da Mondadori a novembre 2025. Assieme a lei sul palco ci sarà anche Padre Emiliano, che la intervisterà. L’iniziativa accenderà una luce di consapevolezza sulla bulimia, sull’anoressia e sui disturbi alimentari in genere, registrati sempre più di frequente nella fascia adolescenziale della popolazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Come fossi una bambola” nasce dall’incontro tra Francesca Fialdini e lo psicoterapeuta Massimo Giusti – precisa il comunicato. Il libro narra, senza filtri, le storie di chi è riuscito ad uscire da relazioni tossiche ed ingabbianti, che non lasciano lividi sulle braccia, ma macigni nel cuore – “Perché le prigioni sono tante: alcune ce le vestono addosso, ma altre le costruiamo con le nostre mani senza nemmeno rendercene conto – E sta a noi trovare la chiave per uscirne”.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal Comune di Avezzano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/