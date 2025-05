Avezzano, Domani in Comune la presentazione della seconda edizione di “Ambientiamoci”: il format di Avezzano che unisce cuore e mente in modalità Green

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Dal 23 maggio fino al 1° giugno: in città, ci sarà un concentrato di sensibilizzazione ambientale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Più di una settimana di eventi per trasmettere ai cittadini di oggi e di domani le buone pratiche ecosostenibili e di vita attiva – si legge sul sito web ufficiale. Assessore Dominici: “Parlare d’ambiente non è mai stato così divertente”. I giornalisti sono invitati a prendere parte alla conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di “Ambientiamoci”, il format dell’Amministrazione comunale di Avezzano che lega ambiente, territorio, sensibilizzazione e buone pratiche di prevenzione – si apprende dalla nota stampa. La conferenza stampa si terrà domani, 20 maggio, alle ore 12, nella sala consiliare del Palazzo municipale – si apprende dalla nota stampa. “Ambientiamoci” è un’idea sviluppata e portata avanti dall’Assessorato all’Ambiente della città, guidato da Maria Antonietta Dominici, che sottolinea: “Parlare d’ambiente non è mai stato così rivoluzionario e divertente – si apprende dalla nota stampa. Questo sarà il mood di un’edizione che durerà fino al 1 giugno – recita il testo pubblicato online. Ringrazio tutti gli uffici del settore Ambiente che hanno collaborato in maniera egregia e tutti i partner che hanno deciso di far parte di un cammino splendido e innovativo – riporta testualmente l’articolo online. Con “Ambientiamoci”, la mission è quella di sensibilizzare la popolazione della Marsica con ogni strumento possibile, entrando a contatto con le persone di tutte le età tramite il teatro, le iniziative di piazza, la musica, l’arte, la scienza e la tecnologia”. L’importanza del riciclo, le pratiche anti-spreco, capire che anche i piccoli gesti fanno la differenza per mantenere un ambiente sano e pulito – aggiunge testualmente l’articolo online. Il format, inoltre, coinvolgerà diverse zone della città: dalla Sala Irti a Piazza Risorgimento, con la “Notte Verde”, dal Teatro dei Marsi al Dinopark. “Ambientiamoci” si aprirà, quest’anno, con una collaborazione importante – “La nostra ouverture saranno le “Giornate Agrotecniche” dell’Istituto Tecnico e Professionale Agrario “Arrigo Serpieri” di Avezzano, XXXIII edizione – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’evento, organizzato in collaborazione con il festival Marsicaland, prenderà il via venerdì 23 maggio con l’inaugurazione dei laboratori curati dagli studenti e dai docenti del Serpieri e si protrarrà fino al 26 maggio – riporta testualmente l’articolo online. Sarà una manifestazione ricca di incontri, esposizioni, convegni, degustazioni che unirà tradizione e futuro, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio, promuovendo l’innovazione e la sostenibilità. Il tutto coinvolgendo studenti, istituzioni, aziende e cittadini – precisa la nota online. – spiega l’assessore – La sera del 26 maggio, invece, ospiteremo al Teatro dei Marsi uno spettacolo ad alto tasso di eticità, promosso dall’Anci Abruzzo e dedicato alla storia del sindaco pescatore Angelo Vassallo, paladino contro le mafie – si apprende dalla nota stampa. Non solo: quest’anno, largo spazio sarà dedicato alle filosofie anti-spreco e alla tutela della salute dei paesaggi, delle persone e dei nostri prodotti tipici – La Marsica è un’area geografica che conta circa 140 mila abitanti e che vanta eccellenze agricole di riconosciuto valore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Lo scorso anno, “Ambientiamoci” – conclude Maria Antonietta Dominici – godette di un successo strepitoso, con ospiti di prestigio fra cui il professor Schettini, con il suo seguitissimo format “La Fisica che ci piace”. Per l’edizione 2025 l’amministrazione comunale ha deciso di potenziare il format, dedicando maggiore attenzione anche al lato convegnistico (dal 27 maggio al 29 maggio). Dalla conservazione degli ecosistemi ambientali alle energie rinnovabili: dal 23 maggio al 1 giugno, tutti i cittadini di Avezzano potranno “ambientarsi”, vi aspettiamo alla festa dell’ambiente!”.

