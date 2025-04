Avezzano, Domani la Marsica affronta la Questione Sanità con Asl 1 e Regione Abruzzo. Il presidente del Consiglio, Ridolfi: “Chiederemo impegni concreti”

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Convocato per le ore 10 e 30, il Consiglio comunale straordinario sui temi sanitari più critici – precisa il comunicato. L’obiettivo di sindaco e amministrazione è quello di individuare, assieme a tutti gli altri attori coinvolti, proposte reali e percorribili di soluzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. I lavori del Consiglio comunale straordinario di lunedì 14 aprile, convocato dal presidente dell’assise Fabrizio Ridolfi, seguiranno una precisa raggiera di discussione, formata da quattro macro-temi centrali, ognuno dei quali legato ad una questione sanitaria urgente da risolvere – si apprende dalla nota stampa. Il Consiglio, fissato per le ore 10,30, si riunirà nella sala consiliare del Comune di Avezzano e avrà il compito, nella sua interezza e con l’apporto di figure “esterne” chiave, come Regione Abruzzo, Asl, sindacati e associazioni del territorio di tutela dell’utente, di individuare proposte concrete di soluzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. “L’ordine del giorno che affronteremo, grazie anche alla presenza significativa di una platea composita e d’eccezione, – spiega il presidente – sintetizza tutte le vicende della sanità marsicana rimaste ancora aperte: dagli avvisi di pagamento per le prestazioni sanitarie non disdette fino alle lunghe liste d’attesa che gravano sulla nostra utenza – Porremo all’attenzione dell’assise, della dirigenza della Asl e delle forze politiche che interverranno anche punti critici ormai noti e annosi, come la carenza di personale a macchia di leopardo e i posti letto del Pronto Soccorso che non sono sufficienti, fino a toccare anche la questione relativa ai posti letto di terapia sub-intensiva mai entrati in funzione: sei stanze per la degenza entro una superficie di circa 150 metri quadri – precisa la nota online. Il Consiglio comunale straordinario è stato convocato con lo scopo di sollecitare – aggiunge Ridolfi – un percorso di risanamento e di miglioramento per tutte le strutture sanitarie presenti nella Marsica”. Sono stati invitati a partecipare anche l’assessore regionale Nicoletta Verì, il presidente della Commissione Sanità in Regione Abruzzo Paolo Gatti, nonché tutta la dirigenza della Asl della Provincia dell’Aquila – Parteciperanno anche il presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso, il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, il presidente della Commissione Vigilanza Sandro Mariani e il consigliere regionale Massimo Verrecchia – si apprende dal portale web ufficiale. Saranno presenti anche i due sindaci di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio, e di Pescina, Mirko Zauri. “L’amministrazione, sempre vicina ai cittadini – sottolinea Ridolfi – ha a cuore come più volte dimostrato la salute del territorio: i quattro macro temi che affronteremo richiedono soluzioni urgenti ”. Nell’ordine del giorno, sono stati inseriti anche gli aggiornamenti relativi ai lavori per gli Ospedali di Comunità di Pescina e di Tagliacozzo (ancora non avviati) e l’iter di realizzazione del nuovo Ospedale dei Marsi, un’opera da 118 milioni di euro con 245 posti letto – recita il testo pubblicato online. Di seguito, l’Odg sintetizzato: 1) RICHIESTE DI PAGAMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE; 2) NODO LISTE D’ATTESA E CARENZA DI PERSONALE; 3) PRONTO SOCCORSO – RIANIMAZIONE SUB-INTENSIVA – PARTO INDOLORE; 4) LAVORI OSPEDALI DI COMUNITÀ DI PESCINA E TAGLIACOZZO, OSPEDALE NUOVO DEI MARSI E LA PROPOSTA DI RIATTIVARE NEUROCHIRURGIA ALL’OSPEDALE CIVILE DI AVEZZANO

