Avezzano, domani l’inaugurazione della sede elettorale Lega con il Sottosegretario Ostellari: si parlerà del referendum sulla giustizia.

Il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari sarà domani ad Avezzano, in via Garibaldi 80, per partecipare all’inaugurazione della sede elettorale della Lega in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio.

Durante l’evento, in programma per le ore 19, si parlerà anche del referendum sulla giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo, e dell’importanza di votare Sì. Saranno presenti diversi esponenti politici tra cui Luigi D’Eramo, Sottosegretario di Stato al Masaf; Alberto Bagnai, Presidente della Commissione Bicamerale di Controllo Enti Previdenziali; Vincenzo D’Incecco, Coordinatore regionale della Lega; Sabrina Bocchino, vice coordinatore regionale Lega; Carla Mannetti, consigliere regionale Lega e responsabile del Comitato per il Sì della Lega per la Provincia dell’Aquila; Daniele Ferella, segretario provinciale Lega L’Aquila; Andrea Longo, coordinatore Lega Marsica; Jacopo Angelini, coordinatore cittadino Lega Avezzano. Durante l’evento, il sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, porterà i suoi saluti.

La presenza del Sottosegretario Ostellari è un segnale di grande importanza per la Lega e per il territorio locale, confermando l’impegno del partito verso le prossime elezioni amministrative e il sostegno al referendum sulla giustizia.

L’appuntamento di domani rappresenta un’occasione unica per i cittadini di Avezzano e della provincia dell’Aquila di conoscere da vicino le proposte e le idee della Lega, in vista delle prossime scadenze elettorali.