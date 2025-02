Avezzano, Domani partono i lavori di rifacimento dell’asfalto su Via Valerii. Installati in varie zone della città ulteriori dissuasori di velocità

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:AVEZZANO – Il decoro e la sicurezza della città passano anche, se non soprattutto, per lo stato strutturale e dei servizi delle proprie strade – In questo quadro di iniziative si inseriscono i lavori che partiranno da domani, lunedì 10 febbraio 2025, sulla centralissima Via Valerii – precisa la nota online. La strada, che attraversa orizzontalmente la città, dall’istituto per ragionieri e geometri “G. Galilei” di Avezzano, fono a Via Pagani, passando davanti al Seminario Vescovile di Avezzano, vedrà il totale rifacimento del manto stradale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Lunedì si parte con la fresatura dell’asfalto esistente e, quindi alla sistemazione del massetto sottostante e poi alla totale riasfaltatura della strada sulla quale, ovviamente, sarà completamente rifatta anche la segnaletica a terra – I fondi per la realizzazione di questa ulteriore opera di riqualificazione delle strade cittadine, che arriva dopo Via XX Settembre, Via Roma, Via Bagnoli e tante altre ancora portate a termine dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giovanni Di Pangrazio, arrivano dall’accordo transattivo con l’impresa di costruzioni Mascitti – precisa la nota online. “Si tratta – ricorda il presidente del consiglio Fabrizio Ridolfi- dell’accordo fra Comune di Avezzano e Impresa Mascitti che ha posto fine alla vicenda di un lunghissimo contenzioso”. In quell’accordo, come noto, è prevista la realizzazione di alcune strade della città e Via Valerii è stata inserita in quel lotto – aggiunge testualmente l’articolo online. Ma non solo – riporta testualmente l’articolo online. Al fine di aumentare la sicurezza, e ridurre il rischio incidenti e investimenti stradali all’interno del perimetro urbano, l’Amministrazione ha fatto istallare, in svariate strade e zone della città, ulteriori dissuasori di velocità. Dissuasori che consentiranno, quindi, costringendo ad andare a velocità più basse tutti i mezzi, di prevenire notevolmente incidenti e pericoli derivanti dal traffico urbano – recita il testo pubblicato online.

