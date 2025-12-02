Avezzano, Domani pomeriggio sarà svelato ad Avezzano il murale dedicato ai valori universali dello sport: sarà un manifesto artistico e civico contro il vandalismo

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:La presidente della Commissione Sport e Cultura del Comune, Federica Collalto: “Il murale rappresenta un connubio perfetto tra arte, territorio e il linguaggio universale delle discipline sportive, che aiutano a diventare grandi sotto tutti i punti di vista”. L’opera è dello street artist Francisco Daniel Gordillo Santiago – recita il testo pubblicato online. Verrà svelato al pubblico domani pomeriggio, alle ore 16 e 30, il murale a tema esclusivamente sportivo dell’area della Pineta di Avezzano: un altro tassello unico ed originale, che va ad aggiungersi all’arredo urbano e sportivo della zona – si apprende dal portale web ufficiale. A promuovere il contributo artistico, è stata la consigliera comunale Federica Collalto, che presiede la V Commissione Cultura e Sport. “Ho sostenuto fermamente questo progetto perché credo che lo sport unito all’arte sia innanzitutto un potente vettore sociale – Lo sport da sempre muove e smuove emozioni positive nei nostri giovani, mentre l’arte, dal canto suo, riesce a dare in ogni occasione una lettura poliedrica alla realtà. Non roviniamo la nostra città, ma coloriamola: il murale, infatti, diventa anche un monito contro gli atti di vandalismo e un manifesto civico sulla cura del territorio”, afferma l’amministratrice – I giornalisti sono invitati a partecipare – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’opera è stata realizzata dallo street artist locale Francisco Daniel Gordillo Santiago – L’obiettivo è quello di rendere ancora più attrattiva e colorata un’area della città già da tempo destinata alla pratica di diverse discipline sportive – si apprende dalla nota stampa. Il murale andrà a decorare il muro antistante il campo sportivo polivalente sito in via Paolini, a pochi metri dell’area fitness all’aperto, dalla piscina comunale e dal Pala Winner Team. Parteciperanno all’iniziativa di domani difatti anche gli atleti, i nuotatori, i tennisti e le società che gravitano attorno all’area della Pineta –

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Avezzano. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/