Avezzano, Domani sera la presentazione della nuova ‘Stagione di Prosa’ al Teatro dei Marsi: ospiti speciali saranno la conduttrice e coreografa Matilde Brandi e il makeup artist di fama Diego Dalla Palma

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Per giornalisti e appassionati, l’appuntamento è alle ore 19 di domani sera con la conferenza stampa, presso il foyer del Teatro dei Marsi – aggiunge la nota pubblicata. Grandi nomi, grandi serate e un centro di produzione sperimentale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sarà il direttore del Teatro ‘Il Parioli’ di Roma, Michele Gentile, a raccontare, in qualità di direttore artistico riconfermato, venerdì sera, ad un pubblico di appassionati, curiosi e giornalisti, la nuova stagione di prosa 2023/24 del Teatro dei Marsi, ‘gioiello’ abruzzese di arte sperimentale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Comune di Avezzano ha pubblicato il bando per l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione del nuovo corso artistico e teatrale e, anche quest’anno, grazie ai suoi elevati standard e requisiti di qualità, l’intera gestione è stata affidata al Teatro ‘Il Parioli’ di Roma – si apprende dal portale web ufficiale. Dopo i successi maturati negli scorsi anni, l’amministrazione ha deciso di scommettere anche quest’anno sulla cultura, dando ancora più spazio, più ‘palcoscenico’ e più sostanza a quello che è già un laboratorio teatrale in evoluzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tante le novità che verranno presentate nel corso della conferenza stampa che si terrà questo venerdì, alla presenza di due star d’eccezione dello Show Business, quali l’attrice e conduttrice Matilde Brandi e il makeup artist di fama internazionale Diego Dalla Palma – si apprende dal portale web ufficiale. Parteciperanno alla conferenza stampa di presentazione della nuova Stagione di Prosa del Teatro dei Marsi: – il Sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio; – il Patron de ‘Il Parioli’ di Roma, Michele Gentile, direttore artistico della Stagione di Prosa del Teatro dei Marsi

