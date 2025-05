Avezzano, Domani, venerdì 30 maggio, giovani protagonisti nel centro di Avezzano: idee e creatività in chiave green

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Mercatino del riciclo, musica dal vivo e laboratori come il Green Plastic Lab e Re -Fashion per un centro città all’insegna dell’inventiva La città si accende di entusiasmo grazie alla spinta delle nuove generazioni: domani venerdì 30 il centro di Avezzano si trasforma in un laboratorio a cielo aperto dove studenti e studentesse saranno protagonisti di esperienze, creazioni e progetti che parlano di futuro – L’evento si inserisce nel contesto del Festival dell’Ambiente “Ambientiamoci”, promosso dal Comune di Avezzano, e nasce dalla collaborazione con la Confesercenti Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. In Piazza Risorgimento, per entrambe le giornate, torna il mercatino del riciclo e del vintage con oltre venti stand dedicati agli oggetti di seconda vita e ai giochi di una volta: un ponte tra passato e nuove idee, pensato per tutte le età. Il pomeriggio di venerdì 30 maggio si apre alle ore 18 con “Ambient-AI”, un incontro dedicato all’intelligenza artificiale al servizio del quotidiano – A raccontarlo saranno due studenti diciassettenni, Matteo Morvillo e Amedeo Valestra, ideatori dell’app “Cucinalo”, capace di suggerire ricette personalizzate in base a ciò che si ha in frigorifero – riporta testualmente l’articolo online. Un modo semplice e intelligente per ridurre gli sprechi – precisa la nota online. Ne parleranno con Pierluigi Panunzi (Fondazione Carispaq), Robetta Palermini (ANCE) Riccardo Silvagni ( Confindustria). La serata continua con due laboratori dal forte impatto creativo e formativo: il “Green Plastic Lab” dell’IIS “Serpieri”, che coinvolgerà i ragazzi nella creazione di nuovi materiali ispirati a un uso consapevole delle risorse; il progetto “Re-Fashion” dell’IIS “Galilei-Bellisario”, dove moda e riciclo si incontrano in tempo reale: abiti e accessori prenderanno forma sul posto, con materiali recuperati e tanta inventiva – si apprende dal portale web ufficiale. Dalle 21.30 il centro città si animerà con musica dal vivo, locali aperti e attività diffuse, in un clima conviviale e rilassato, pensato per valorizzare l’incontro tra generazioni e sensibilità diverse – si apprende dalla nota stampa. Sabato 31 maggio, dalle 10, si replica con una nuova giornata di mercatino, creatività e spirito di comunità. Un’occasione per riscoprire il centro attraverso lo sguardo di chi, ogni giorno, immagina e costruisce il domani con passione e concretezza: gli studenti e le studentesse delle scuole superiori, veri protagonisti di questa due gior

