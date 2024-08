Avezzano, Domani verrà inaugurata ad Avezzano la panchina rosa della prevenzione oncologica: Comune e Lilt insieme per la vita

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Una panchina colorata di rosa, installata su via Corradini, per simboleggiare la prevenzione al femminile e la campagna del nastro rosa – si legge sul sito web ufficiale. La consigliera comunale Stefania Antidormi: “Con la Lilt provinciale, abbiamo messo in moto una sinergia funzionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Oggi pomeriggio, inoltre, screening gratuiti per le donne con ecografo”. Su impulso e intuizione della Lilt della Provincia dell’Aquila e con la massima accoglienza da parte del Comune di Avezzano, verrà inaugurata oggi mattina, alle ore 10, lungo via Corradini, la panchina rosa simbolo della Campagna del Nastro Rosa della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – aggiunge la nota pubblicata. Questa importante fucina sociale di prevenzione e di salute, a livello provinciale, è guidata dal presidente Antonio Addari – precisa la nota online. Un’installazione simbolica, che richiama l’importanza della prevenzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. La Lilt nazionalmente, infatti, presente in 106 province, si occupa da anni di diffondere le buone pratiche della prevenzione, aiutando a ridurre i fattori di rischio rispetto all’insorgenza di tumori, come il fumo, l’obesità, la sedentarietà, l’abuso di alcol e l’esposizione a raggi UV. “Con la Lilt – afferma la consigliera comunale Stefania Antidormi – si è instaurata subito una collaborazione proficua e fattiva: l’evento di oggi vuole essere un modo per confermare ancora una volta che nella nostra città la sensibilità è una colonna portante, così come la prevenzione”. Alla presenza del sindaco Giovanni Di Pangrazio e della consigliera comunale Stefania Antidormi, oggi anche la città di Avezzano si doterà della panchina rosa, rientrando così nella rete nazionale delle panchine rosa, simbolo di sensibilizzazione sul tema della prevenzione soprattutto del tumore al seno – recita il testo pubblicato online. “L’installazione della panchina non sarà un atto a sé stante – conclude la consigliera – ma sarà il preludio di una ‘marcia’ della prevenzione – Come Comune, infatti, ci impegneremo a dare sempre maggior spazio ad eventi di prevenzione e di sensibilizzazione sulla salute femminile e maschile, partendo già da oggi – precisa il comunicato. Grazie ai medici e agli esperti della Lilt, infatti, a partire dalle ore 15 di questo venerdì – continua l’amministratrice – le persone potranno effettuare screening gratuiti presso la postazione che verrà allestita ed organizzata nel cuore di Piazza Risorgimento, dotata anche di un ecografo per le visite – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le prenotazioni verranno raccolte nel corso della mattinata – . La cooperazione e l’interesse per il bene della collettività lega il nostro Comune alle tante realtà sociali e sanitarie del territorio – riporta testualmente l’articolo online. Felici di poter inaugurare un ulteriore e nuovo percorso di vita protetta”. Oltre al dottor Addari, chirurgo-senologo, prenderanno parte all’inaugurazione anche la dottoressa Roberta Rico, ginecologa, e Don Francesco Tudini, economo della Diocesi di Avezzano – recita il testo pubblicato online.

