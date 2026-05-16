Avezzano, domenica 17 maggio: Roberto Verdecchia presenta il programma del Patto per una città moderna e inclusiva

Il candidato sindaco Roberto Verdecchia del Patto per Avezzano sarà protagonista di un importante incontro pubblico in Piazza Risorgimento domenica 17 maggio alle ore 18.00. L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, sarà dedicato ai temi centrali della campagna elettorale della coalizione progressista di centrosinistra.

All’incontro saranno presenti diversi ospiti di rilievo, tra cui la senatrice del Movimento 5 Stelle Gabriella di Girolamo, il membro della segreteria nazionale di Rifondazione Comunista Marco Fars e il segretario del PD per la provincia dell’Aquila, Stefano Albano.

Durante l’iniziativa, Verdecchia illustrerà le priorità programmatiche del Patto per Avezzano, che includono il rilancio del lavoro e delle attività produttive, la tutela dei servizi pubblici, la riqualificazione urbana, l’attenzione alle periferie, le politiche sociali, la valorizzazione culturale e il sostegno alle nuove generazioni.

Un particolare focus sarà posto sulla trasparenza amministrativa e la partecipazione democratica, considerate elementi fondamentali per instaurare un rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini.

“Vogliamo restituire ad Avezzano una visione chiara di futuro attraverso un progetto politico credibile, competente e vicino ai bisogni reali delle persone”, ha dichiarato Verdecchia.

Il Patto per Avezzano invita la cittadinanza a partecipare attivamente a questo incontro pubblico, che mira a essere un momento di dialogo aperto e costruttivo sul futuro della città.