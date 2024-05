Avezzano, Domenica 26 Maggio inaugurazione della Grande Panchina a Paterno di Avezzano

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:È stata posata in questi giorni a Paterno, frazione di Avezzano, la Grande Panchina, situata sulle alture del Monte Cervaro, per immergersi in un panorama mozzafiato e godere della quiete fra i monti e la piana del Fucino – aggiunge testualmente l’articolo online. La cerimonia di inaugurazione, che avverrà nel luogo dell’istallazione, è prevista per domenica 26 maggio alle 16:30 e vedrà l’intervento delle autorità civili e religiose – recita la nota online sul portale web ufficiale. La panchina è raggiungibile con una comoda escursione che parte dal piazzale del Santuario di Sant’Onofrio, dove è possibile lasciare l’auto – riporta testualmente l’articolo online. Dalla Panchina di Paterno si potrà godere di un panorama davvero incomparabile – recita la nota online sul portale web ufficiale. La peculiarità del luogo di installazione è quella di consentire una visione a tutto tondo della piana del Fucino, che ospitava il terzo lago d’Italia per estensione, poi prosciugato e bonificato, dapprima in epoca romana e poi definitivamente nella seconda metà dell’Ottocento – recita il testo pubblicato online. “Si tratta di una opportunità nuova e speciale per il nostro paese”, spiega il presidente della Proloco Paterno Aps, Marilena Sannito, promotrice dell’iniziativa insieme ai componenti della Proloco, “perché inserisce Paterno all’interno di una importante vetrina – Migliaia sono i visitatori che ogni anno viaggiano alla ricerca di queste panchine giganti, appositamente numerate e mappate”. Infatti quello della “Big Bench” è un vero e proprio circuito internazionale, che prevede anche “passaporti” ufficiali – precisa la nota online. Questi ultimi possono essere ritirati nelle sedi indicate da ogni panchina, dove verrà apposto anche uno speciale timbro personalizzato per testimoniare la visita alla panchina, debitamente censita e numerata dall’organizzazione che, a oggi, comprende 354 panchine (con altre 70 in costruzione) in Italia, Belgio, Spagna, Regno Unito, Polonia e Svezia – viene evidenziato sul sito web. I punti di riferimento per la raccolta del timbro dedicato alla Panchina di Paterno sono la Cantina Cooperativa del Fucino (Via Milano, 85) e Geom. Ranalletta Nicola (Via G. Fracassi, 155) Il “Big Bench Community Project” è nato dall’idea del designer americano Chris Bangle – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “È sempre entusiasmante”, scriveva Bangle nel 2014, “vedere un’idea nuova mettere le ali e volare in alto per scoprire nuove persone, nuovi approcci alla vita e nuovi modi di vedere cose già familiari – precisa il comunicato. Così è accaduto per la Panchina Gigante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tutto è iniziato come un progetto tra amici e vicini di casa, e adesso sta conquistando il cuore e la passione di molte persone, che difficilmente avrebbero immaginato di guardare un giorno le montagne e i terreni italiani seduti su un pezzo di arredamento da esterni fuori scala – si legge sul sito web ufficiale. Le Panchine Giganti sono spesso conosciute per immagini, ma una volta che ci si siede su una di esse e si prova la sensazione di godersi la vista come se si fosse di nuovo bambini, si vive un’esperienza intensa, da condividere con gli altri – aggiunge la nota pubblicata. Sedersi su una panchina è un gesto sociale piacevole, e fare buon uso di tutta l’energia positiva che le Panchine Giganti emanano è la visione alla base del Big Bench Community Project”. L’inaugurazione della Panchina, però, è solo il primo di numerosi eventi che vede protagonista la frazione di Paterno – recita il testo pubblicato online. Altri appuntamenti, infatti, nella piazza del paese, sono fissati per sabato 1° giugno e domenica 2 giugno con la ormai tradizionale Sagra delle Fave e, a seguire, da sabato 8 a mercoledì 12, la Festa dei Santi Patroni S. Sebastiano e S. Onofrio, con un programma ricco di eventi.

