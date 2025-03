Avezzano: dominicano espulso e avviato al rimpatrio, il sindaco Di Pangrazio ringrazia commissario, questore e prefetto dell’Aquila

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:La Polizia di Stato ha arrestato ed espulso il quarantacinquenne di origine dominicana, il cui comportamento aveva generato allarme e disagio negli esercenti del centro e nei cittadini – precisa la nota online. L’uomo, che finora era riuscito a evitare provvedimenti grazie a cavilli burocratici, è stato fermato ieri dalla Squadra Volante dopo l’ennesimo episodio – Condotto in Commissariato, è stato poi trasferito a Bari per il rimpatrio – riporta testualmente l’articolo online. Il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, che aveva sollecitato un intervento risolutivo, ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dalla Polizia di Stato – riporta testualmente l’articolo online. “Un encomiabile lavoro del Dirigente del Commissariato Roberto Malvestuto e dei suoi uomini che hanno operato con determinazione per ristabilire un clima di maggiore serenità in città. Il decoro e la sicurezza sono valori fondamentali e garantire ai cittadini la percezione di una città ordinata e vivibile è un obiettivo primario per la nostra amministrazione,” ha dichiarato il primo cittadino – riporta testualmente l’articolo online. In un incontro con il Prefetto dell’Aquila avevo chiesto di attenzionare la vicenda e ringrazio di cuore il signor Prefetto, il Questore e le forze dell’ordine per aver dato particolare considerazione alla vicenda e per quanto fanno ogni giorno per la nostra comunità” L’episodio aveva suscitato un crescente senso di insicurezza tra la popolazione, con numerose segnalazioni per il comportamento imprevedibile del soggetto – riporta testualmente l’articolo online.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Avezzano. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/