Avezzano, Donato un Ventilatore al Pronto Soccorso dell’ospedale di Avezzano. Il Sindaco Di Pangrazio: “Amministrazione sempre in Prima linea per tutelare la salute dei cittadini”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:La Consegna durante lo Spettacolo di Siani sul Palcoscenico del Teatro Dei Marsi Un ventilatore per il Pronto Soccorso dell’ospedale Santi Filippo e Nicola – si apprende dal portale web ufficiale. Il gesto rinnova l’impegno del Comune di Avezzano da sempre in prima linea per tutelare la salute dei cittadini e garantire livelli di assistenza sanitaria adeguati – precisa il comunicato. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gianni Di Pangrazio, ha scelto di sostenere lo spettacolo con risvolto benefico che andrà in scena martedì 24 marzo – riporta testualmente l’articolo online. A calcare il palcoscenico dei Teatri dei Marsi sarà il comico napoletano Alessandro Siani – aggiunge la nota pubblicata. Il capoluogo marsicano è una delle tappe del live tour “Fake News” dell’artista partenopeo che ha già fatto registrare il tutto esaurito in città. L’evento è a cura dalla Colangelo Mangement. A far da cornice allo spettacolo, la consegna di un dispositivo medico per il Pronto Soccorso dell’ospedale di Avezzano, il cui acquisto è stato possibile proprio grazie al Comune del capoluogo marsicano che ha deciso di offrire il proprio contributo all’iniziativa di beneficenza – si apprende dal portale web ufficiale. Airvo 2, questo il nome del dispositivo, è un ventilatore per l’ossigenazione ad alti flussi, indispensabile per la cura dei pazienti che arrivano in Pronto Soccorso in difficoltà respiratorie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il reparto di emergenza-urgenza dell’ospedale di Avezzano ne era sprovvisto e, in caso di necessità, gli operatori sanitari del Pronto Soccorso erano costretti a chiederlo in prestito al reparto di Rianimazione della stessa struttura sanitaria – si legge sul sito web ufficiale. Ora, il reparto diretto dal dottor Carlo Rodorigo potrà contare su un dispositivo dedicato di cui potranno beneficiare in maniera esclusiva i pazienti che giungono al Pronto Soccorso in condizioni di difficoltà respiratorie – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’apparecchio oggetto della donazione è completo di kit di alimentazione dell’ossigeno e kit di disinfezione con accessori – aggiunge la nota pubblicata. “Con il sostegno a questa iniziativa, l’amministrazione comunale conferma e rinnova il proprio costante impegno per tutelare la salute pubblica dei cittadini di Avezzano e della Marsica e far in modo che ai pazienti del Pronto Soccorso e dell’ospedale di Avezzano vengano garantiti livelli di assistenza e cura adeguati e dignitosi”, spiega il primo cittadino di Avezzano paladino di tante battaglie in ambito sanitario – È stato il personale sanitario del reparto a segnalarci la necessità di un ventilatore per il Pronto Soccorso – recita il testo pubblicato online. La sinergia tra il Comune di Avezzano e la Colangelo Management ha reso possibile l’acquisto di questo importante dispositivo salvavita – Ringrazio Gianni Facchini, volto del volontariato cittadino, per l’impegno profuso nell’ambito di questa importante iniziativa”. “E’ un macchinario di cui il nostro Pronto Soccorso era sprovvisto”, afferma il dottor Carlo Rodorigo, responsabile del Pronto Soccorso di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. “Si tratta di un dispositivo non invasivo, in quanto permette di evitare l’intubazione dove non è necessaria – viene evidenziato sul sito web. Attraverso l’impiego di alti flussi permette, infatti, una correzione dei flussi di ossigeno – riporta testualmente l’articolo online. E’ utile in caso di ipossia, ovvero carenza di ossigeno, e ipercapnia, cioè aumento dell’anidride carbonica – A beneficiarne saranno soprattutto i pazienti anziani che sviluppano una polmonite”. Il ventilatore Airvo 2 verrà consegnato dal sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, al direttore sanitario della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, il dottor Carmine Viola, con cui l’amministrazione è in continuo contatto per il miglioramento dell’offerta sanitaria per il nostro territorio – riporta testualmente l’articolo online.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/