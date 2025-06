Avezzano, Due nuove assunzioni nella Polizia Locale di Avezzano: già in servizio

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:L’Assessore Cinzia Basilico: «Prosegue con determinazione la strategia del Comune per il rafforzamento degli organici: più risorse, più servizi, più vicinanza ai cittadini» Due nuovi agenti di polizia locale entrano in organico – aggiunge testualmente l’articolo online. Entrambi hanno maturato una significativa esperienza nell’Esercito Italiano – aggiunge testualmente l’articolo online. I nuovi assunti – già a disposizione del comando della polizia locale guidato dal dirigente Luca Montanari – sono due giovani e validi elementi provenienti dal mondo militare che andranno a rinforzare la dotazione organica della Polizia Locale di Avezzano e che porteranno con loro esperienza, preparazione, disciplina e prontezza operativa, acquisite anche in forza di delicate missioni compiute all’estero – Una risposta concreta alle esigenze di sicurezza e presidio del territorio – riporta testualmente l’articolo online. Uno di loro è stato già decorato con medaglia di bronzo al valor civile e operatore del nucleo di soccorso del 9° Reggimento alpini – L’altro era in forze al 6° Rgt genio Roma – si apprende dal portale web ufficiale. «Oltre a dare il saluto di benvenuto ai due nuovi arrivati in seno alla Polizia Locale di Avezzano – dice l’assessore Cinzia Basilico con delega al Personale e alla Polizia Locale – intendo sottolineare che queste due assunzioni si inseriscono nel più ampio programma di rilancio e rafforzamento della macchina comunale, voluto dall’Amministrazione, che sta rinnovando il personale dell’ente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Concorsi, avvisi e assunzioni che, in questi mesi, sfruttando ogni varco, stiamo effettuando per rimettere in sesto una macchina ammnistrativa che, negli anni passati, aveva risentito del blocco del turn over e delle assunzioni – aggiunge la nota pubblicata. È un fatto molto importante per la città e per i cittadini – conclude l’assessore Cinzia Basilico – perché avere il personale adeguato negli uffici, nei settori e nei servizi comunali, vuol dire andare meglio incontro alle esigenze e alle richieste della popolazione, e non solo di quella residente, ma anche di chi viene ad Avezzano per lavoro, per studio o semplicemente per svago”

