Avezzano, Due percorsi ciclopedonali per unire le bellezze di 12 comuni della marsica

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:I progetti “disegnati” dal Patto Territoriale Il comune di Avezzano capofila invia la strategia alla regione Abruzzo IL presidente Di Micco “ora la regione scriva la convenzione e nomini la commissione per far partire i lavori” Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. Altro passo in avanti per la realizzazione dei progetti dell’Area urbana funzionale (Auf) di Avezzano elaborati dal Patto Territoriale Marsica – si legge sul sito web ufficiale. Il Comune capofila, ovvero Avezzano, ha dato mandato al Responsabile tecnico del progetto – individuato nel Dirigente del Settore V – di procedere alla trasmissione della strategia alla Regione Abruzzo che dovrà predisporre la convenzione necessaria per far partire i lavori. Dopo l’approvazione della strategia da parte della Conferenza degli amministratori, la palla è, infatti, passata nelle mani dell’Ente capofila che dovrà stipulare la convenzione con la Regione Abruzzo, quale ultimo adempimento burocratico per dare il via agli interventi – precisa il comunicato. “Siamo la prima area urbana funzionale d’Abruzzo ad aver ultimato e presentato la strategia”, spiega il presidente del Patto territoriale Marsica, Rocco Di Micco, “ora siamo in attesa che le Regione Abruzzo invii la convenzione – che dovrà essere sottoscritta con il Comune capofila – e nomini la commissione che dovrà analizzare la nostra strategia e tutte quelle che verranno presentate, man mano, dalle altre aree funzionali del territorio regionale poter dare inizio ai cantieri nei vari territori – precisa la nota online. La strategia dell’Auf di Avezzano”, sottolinea Di Micco, “si fonda sulla realizzazione di due percorsi ciclo pedonali in grado di unire i 12 Comuni dell’Auf e in particolare le ricchezze paesaggistiche, naturalistiche ed archeologiche di ognuno dei territori coinvolti per offrire a coloro che percorreranno le due ciclovie, in bici o a piedi, panoramici suggestivi e luoghi di interesse naturalistico e culturale all’insegna della mobilità sostenibile e del turismo lento”. E’ bene ricordare che nell’ambito del Programma regionale FESR Abruzzo 2021-2027, la Regione Abruzzo ha disposto che la promozione dello sviluppo sociale, economico e ambientale, della cultura, del patrimonio naturale, del turismo sostenibile e della sicurezza nelle aree urbane avvenga mediante Strategie territoriali raggruppando nell’Area urbana funzionale di Avezzano i territori dei Comuni di Aielli, Celano, Cerchio, Collarmele, Luco dei Marsi, Magliano de’ Marsi, Massa d’Albe, Ovindoli, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo e Trasacco – Al centro della strategia dell’Auf di Avezzano due macro-interventi di promozione della mobilità sostenibile e di sviluppo territoriale ed ambientale progettati, su incarico dello stesso Comune capofila, dal Patto territoriale Marsica con il presidente Di Micco – Il primo riguarda la realizzazione di una ciclovia di connessione da Tagliacozzo a Trasacco che mira alla creazione di un percorso ciclopedonale strategico che collegherà la storica località di Tagliacozzo, attraversando il suggestivo Parco dell’Incile ad Avezzano, e da qui fino a Trasacco, passando per Scurcola Marsicana, Magliano dei Marsi e Massa d’Albe – Nel territorio comunale di Avezzano, ciò si traduce nella realizzazione del secondo tratto della ciclovia delle stelle, nata dalla riqualificazione della vecchia ferrovia dello zuccherificio, oramai dismesso, del Nucleo industriale di Avezzano – Il secondo progetto punta, invece, alla valorizzazione di uno dei Canyon più suggestivi d’Abruzzo, forse d’Italia, ovvero “Le Gole di Aielli-Celano” che verranno coinvolte in un intervento di promozione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

