Avezzano è città dell’estate con “E Statt’ Ecc’”: il calendario da 100 eventi con una sua hit estiva

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:La presentazione del nuovo cartellone estivo 2025 della città capofila della Marsica avverrà a Piazza Risorgimento, la sera di giovedì 26 giugno, alla presenza di artisti, musicisti, professionisti della cultura e associazioni del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. L’assessore Di Stefano: “E per la prima volta, l’estate ad Avezzano avrà una sua colonna sonora, composta dai nostri talenti”. Sarà una “conferenza stampa” rivoluzionaria, al centro della città e tra la sua gente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La sera di giovedì prossimo, 26 giugno, a partire dalle ore 21, sul palco di Piazza Risorgimento, verrà presentato dall’amministrazione comunale di Avezzano il nuovo calendario eventi estate 2025, dal titolo “E Statt’ Ecc’”, “volutamente in dialetto avezzanese”, spiega l’assessore Pierluigi Di Stefano, che ne ha seguito l’organizzazione – si apprende dalla nota stampa. Saranno 100 eventi da vivere in 90 giorni, tutti in città. “Questa volta – continua l’assessore – la nostra identità verrà espressa in tutta la sua luce: abbiamo scelto di organizzare una presentazione d’effetto, in piazza e dinanzi al pubblico della nostra città, con gli artisti del nostro territorio – recita il testo pubblicato online. L’idea è quella di dare una firma autentica al calendario eventi estate 2025, che avrà ovviamente spettacoli di assoluto livello, serate di prestigio, notti bianche dedicate ai giovani e ospiti di tenore nazionale”. La serata di presentazione, un vero Gala dell’estate, sarà condotta dal giornalista e presentatore Luca Di Nicola – Sul palco di Piazza Risorgimento: cantanti, musicisti, band e il gruppo dei “Colori Primari”, già autori del noto brano “Vajo’” che, per l’occasione, lanceranno la colonna sonora dell’estate avezzanese: una hit a sorpresa – viene evidenziato sul sito web. I luoghi cittadini toccati dal calendario eventi saranno, assieme a molti altri, il centro, Piazza San Bartolomeo, Piazza Torlonia, la Riserva del Monte Salviano, Piazza Risorgimento, i Cunicoli di Claudio e le varie frazioni – precisa la nota online. La Stampa è invitata a partecipare – recita la nota online sul portale web ufficiale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Avezzano. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/