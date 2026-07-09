Avezzano, ecografo da Carispaq per diagnosi di qualità

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa dell’ASL 1 Abruzzo attraverso il portale web istituzionale:gio 09 lug, 2026AVEZZANO – Un ecografo con mezzo di contrasto per diagnosi pi? accurate ? stato donato dalla Fondazione Carispaq al reparto di Radiologia di Avezzano – recita il testo pubblicato online. La cerimonia di consegna si ? tenuta questa mattina all’ospedale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sono intervenuti il vicepresidente della Fondazione Carispaq, Pierluigi Panunzi, il consigliere regionale Massimo Verrecchia, il vicesindaco del Comune di Avezzano Fabrizio Ridolfi, il direttore sanitario della Asl 1 Abruzzo, Carmine Viola e il direttore della Radiologia, Luigi Zugaro – aggiunge testualmente l’articolo online. La nuova apparecchiatura rappresenta un importante passo avanti nell’innovazione tecnologica del presidio ospedaliero marsicano, gi? avviata dalla Direzione strategica, consentendo di eseguire ecografie con mezzo di contrasto, una metodica che permette diagnosi pi? accurate e approfondite – L’ecografo va ad arricchire il parco tecnologico della Radiologia diretta dal dott. Zugaro, che dispone complessivamente di cinque ecografi: tre in servizio all’ospedale di Avezzano, uno al presidio di Tagliacozzo e uno al Pta di Pescina – si legge sul sito web ufficiale. La nuova strumentazione introduce, per la prima volta nel presidio di Avezzano, la possibilit? di effettuare esami ecografici con mezzo di contrasto – recita il testo pubblicato online. “La Fondazione Carispaq continua a sostenere la sanit? del territorio”, ha dichiarato il vicepresidente, Panunzi, “intervenendo ogni volta che emergono criticit? nel sistema sanitario, promuovendo iniziative capaci di rispondere ai bisogni pi? urgenti delle strutture e dei cittadini – aggiunge la nota pubblicata. Sostenere l’acquisto di tecnologie innovative significa mettere a disposizione dei professionisti strumenti sempre pi? efficaci e garantire ai cittadini diagnosi pi? tempestive – recita la nota online sul portale web ufficiale. Impegno che portiamo avanti con convinzione, nella consapevolezza che la collaborazione tra istituzioni rappresenti un valore aggiunto per tutto il territorio” “La donazione ? un gesto di grande generosit? e attenzione per il nostro territorio”, ha commentato da parte sua il consigliere regionale Verrecchia, “che rafforzer? la dotazione tecnologica dell’ospedale, migliorando l’assistenza – La sanit? pubblica cresce anche grazie alla collaborazione tra istituzioni, enti e realt? del territorio che contribuiscono a sostenere servizi sempre pi? efficienti e vicini al cittadino – riporta testualmente l’articolo online. Un ringraziamento alla Fondazione Carispaq per questa importante donazione, alla Direzione Asl, ai professionisti sanitari e a chi lavora ogni giorno con impegno per garantire cure di qualit?” Il Direttore Sanitario della ASL 1 Abruzzo, Viola, ha commentato: “La Radiologia dell’ospedale di Avezzano svolge un’intensa attivit? assistenziale, con oltre 1.500 ecografie al mese tra radiologia generale, interventistica e pronto soccorso – riporta testualmente l’articolo online. L’acquisizione del nuovo ecografo consentir? di elevare ulteriormente la qualit? delle prestazioni offerte ai cittadini, grazie a una maggiore accuratezza diagnostica e all’introduzione delle ecografie con mezzo di contrasto – riporta testualmente l’articolo online. Un risultato importante, reso possibile anche dalla sensibilit? della Fondazione Carispaq, che conferma la propria vicinanza alla sanit? del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. ”

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informativo dell’ASL 1 Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il sito internet dell’ASL 1 Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: asl1abruzzo.it