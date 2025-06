Avezzano, Educare e promuovere la legalità: incontro con l’ex Procuratore della Repubblica di Pescara Nicola Trifuoggi nella Sala Irti ad Avezzano

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Promuovere la legalità e i comportamenti corretti, far i cittadini e nelle istituzioni per il progresso armonico della società: questo, in estrema sintesi, il senso dell’incontro che si terrà venerdì prossimo, 13 giugno, dalle ore 17, nella Sala Irti di Avezzano, in Via Genserico Fontana, 6. L’incontro è organizzato dall’Amministrazione comunale di Avezzano e vedrà come ospite competente e molto gradito, l’ex Procuratore della Repubblica di Pescara, Nicola Trifuoggi, che ha condotto, e non solo quando era nel capoluogo adriatico abruzzese, importanti indagini proprio contro la corruzione e l’illegalità. Il Procuratore Trifuoggi, infatti, terrà un intervento incentrato proprio sul tema “La corruzione come minaccia sistematica alla legalità. Il traffico di influenze illecite”, tema quantomai di attualità in tutta Italia – si apprende dal portale web ufficiale. Ad introdurre l’illustre ospite, quindi, ci penserà il Sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, che farà una introduzione al tema dell’educazione alla legalità, che tratterà un aspetto della questione decisamente centrale: “Il ruolo delle istituzioni locali: erogare servizi ai cittadini nel mondo che cambia”. Seguirà, quindi, un intervento che inquadra il problema dalla parte del mondo della scuola, e quindi i giovani e i messaggi da inviare alle nuove generazioni, che vedrà parlare il docente del Liceo Scientifico “Vitruvio” di Avezzano, Professor Arnaldo Mariani, che tratterà il tema “Il significato di legalità nel contesto scolastico – Come costruire ponti di legalità”.A moderare e condurre l’interessante incontro sarà l’avvocato Alfredo Chiantini, Consigliere comunale di Avezzano, al quale sono anche affidate le conclusioni della serata – si legge sul sito web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Avezzano. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/