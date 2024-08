Avezzano, Elettra Lamborghini conquista Avezzano: in 25mila per lo show dell’artista

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Un mare di folla per il concerto promosso dal Comune di Avezzano in conclusione della settimana marsicana – viene evidenziato sul sito web. Bimbi sul palco insieme a Elettra per cantare con lei Uno degli eventi più partecipati degli ultimi trent’anni nella città di Avezzano – Elettra Lamborghini conquista tutti – aggiunge la nota pubblicata. Bambini, ragazzi, adulti – precisa la nota online. In venticinquemila, tra Piazza Risorgimento e il circondario, per ballare al ritmo di Caramello e Dire, Fare, Baciare – Un’energia pazzesca per concludere la 37^ edizione della Settimana Marsicana, con uno grandissimo spettacolo promosso dal Comune di Avezzano con la collaborazione organizzativa della Pro Loco – riporta testualmente l’articolo online. “Un’emozione vedere tutti questi occhi e tutti questi cuori concentrati sul palco nella nostra amata Piazza di Avezzano”, così il sindaco Di Pangrazio nei saluti iniziali in apertura – si apprende dal portale web ufficiale. Mascotte, giochi di luci, coriandoli, palloncini, corpo di ballo: sul palcoscenico, Elettra è regina di uno show ricco di energia ed invita a salire anche tantissimi bambini, che tra l’incredulità e l’entusiasmo, cantano con lei il noto singolo “Pistolero”. Dalla fontana alla Cattedrale è una scia di colori e una folla in ballo – Un evento estivo che ha regalato sicuramente tante emozioni e che sarà ricordato anche in futuro – aggiunge testualmente l’articolo online.

