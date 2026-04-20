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Attualità

Avezzano, Elezioni Comunali del 2 e 2 maggio 2026. Questi gli orari e i giorni di apertura dell’Ufficio Elettorale per richiedere certificati elettorali e per presentare le liste delle candidature

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Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:In vista delle, prossime elezioni comunali, che si svolgeranno, come noto, i prossimi 24 e 25 maggio 2026, il Comune di Avezzano rende noti giorni e orari di apertura dell’Ufficio Elettorale per richieste e adempimenti connessi alla tornata elettorale – Per quanto concerne il mese di aprile 2026 in corso, l’Ufficio Elettorale del comune di Avezzano resterà aperto con le modalità seguenti: per richieste di RILASCIO dei certificati elettorali, sede di Via America n. 30, martedì 21 — mercoledì 22 — giovedì 23 — venerdì 24 ore 8:30—12:00 e 15:00-18:00 sabato 25 ore 8:30-12:00.per la PRESENTAZIONE delle liste e candidature, Segreteria Generale Comunale — Palazzo Municipale P.za d. Repubblica venerdì 24 aprile ore 8:00-20:00sabato 25 aprile ore 8:00—-12:00. Per quanto concerne i servizi ai cittadini, sempre relativi alle prossime elezioni comunali, gli uffici interessati diffonderanno le opportune comunicazioni con tutte le indicazioni necessarie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Avezzano. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/

 

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