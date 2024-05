Avezzano, ELEZIONI EUROPEE DELL’ 8 E 9 GIUGNO 2024. ORARIO APERTURA UFFICI

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:U F F I C I O E L E T T O R A L EELEZIONI EUROPEE DELL’ 8 E 9 GIUGNO 2024 ORARIO APERTURA UFFICI L’UFFICIO RICORDA AI CITTADINI CHE PER LE CONSULTAZIONI DEL PROSSIMO GIUGNO DOVRANNO UTILIZZARE LA TESSERA ELETTORALE GIA’ IN LORO POSSESSO. COLORO CHE L’AVESSERO SMARRITA, DETERIORATA O AVESSERO ESAURITO GLI SPAZI PER LE TIMBRATURE POSSONO OTTENERE UN DUPLICATO DELLA STESSA RECANDOSI PRESSO L’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE, IN VIA AMERICA N°30, NEI SEGUENTI GIORNI: DA LUNEDI’ 3/06 A GIOVEDI’ 6/06MATTINA DALLE 8:30 ALLE 12:00 POMERIGGIO DALLE 15:00 ALLE 17:00 VENERDI’ 7/06 ORARIO CONTINUATO DALLE 9:00 ALLE 18:00 SABATO 8/06 ORARIO CONTINUATO DALLE 9:00 ALLE 23:00 DOMENICA 9/06 ORARIO CONTINUATO DALLE 7:00 ALLE 23:00 AVEZZANO, 22/05/2024 IL DIRIGENTE F.to Ing. Roberto Laurenzi F.to Ing. Roberto Laurenzi

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/