Avezzano, emergenza idrica al Fucino: Verdecchia del Patto per Avezzano replica alla Regione per promesse disattese

Avezzano – La situazione critica che sta interessando il Fucino è stata definita dai rappresentanti del Patto per Avezzano come un totale fallimento della politica regionale che, nonostante le promesse di investimenti e interventi strutturali, ha consegna al territorio solo un’ emergenza sempre più grave.

Il Consigliere comunale di Avezzano, Roberto Verdecchia, ha dichiarato: “Il Fucino è a secco, i canali si svuotano, migliaia di pesci muoiono e gli agricoltori sono costretti a subire ulteriori restrizioni sull’irrigazione. Quando si arriva a chiedere sacrifici sempre maggiori agli agricoltori significa che chi aveva il dovere di pianificare non lo ha fatto. La destra che guida la Regione Abruzzo aveva promesso una gestione moderna delle risorse idriche, la messa in sicurezza delle infrastrutture e una programmazione capace di prevenire le crisi, ma purtroppo queste promesse sono rimaste solo slogan”.

Verdecchia ha ribadito che la situazione non rappresenta soltanto una crisi agricola, ma anche una pesante sconfitta ambientale, sottolineando che la siccità era prevedibile e che chi governa ha il dovere di programmare e non solo di gestire le conseguenze quando ormai i danni sono fatti.

Il Consigliere comunale ha criticato la distanza tra la propaganda e la realtà, evidenziando come la Regione racconti un Abruzzo efficiente e capace di affrontare ogni sfida, mentre la realtà del territorio mostra un completo abbandono. Verdecchia ha concluso affermando che il Fucino ha bisogno di una Regione che torni a fare ciò per cui è stata eletta: programmare, investire e assumersi le proprie responsabilità, poiché altrimenti il prezzo dell’inerzia politica verrà pagato dall’agricoltura, dall’ambiente e da un’intera comunità che merita risposte concrete e non solo promesse non mantenute.