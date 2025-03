Avezzano, Emozionante appuntamento fra storia, arte e memoria sabato ad Avezzano con l’illuminazione della Stele dedicata alle vittime del Terremoto del 1915 e la mostra su Pasquale Di Fabio

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Sarà un pomeriggio emozionante e intenso quello di sabato prossimo, 15 marzo, ad Avezzano con un duplice appuntamento incentrato sulla storia, la memoria e l’arte della città. Il Comune di Avezzano, con la Riserva del Salviano e l’associazione AntiquaE’ con la partecipazione e il contributo economico della Fondazione Carispaq e la collaborazione della pro Loco di Avezzano, invita tutti i cittadini a partecipare a due momenti di grande impatto emozionale, che segnano un’altra tappa nella ricostruzione e valorizzazione dell’identità storica della città. Alle 18,45 si inizia con l’accensione della rinnovata illuminazione della Stele Commemorativa delle Vittime del Terremoto de 13 Gennaio 1915, sita nella località denominata Memorial, all’interno della Riserva del Salviano – riporta testualmente l’articolo online. Stele, come noto, realizzata dal grande artista avezzanese Pasquale Di Fabio e inaugurato nel 1965. Alla cerimonia presenzierà il Sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, con l’assessore comunale alla Riserva, Alessandro Pierleoni, dirigenti e responsabili dell’associazione AntiquaE’ e della Fondazione Carispaq. Alle 19,30, poi, il focus della manifestazione si sposterà sotto i portici di Piazza Risorgimento, in Via Marconi 85, dove sarà inaugurata e aperta al pubblico la mostra antologica “Pasquale Di Fabio – Un Lungo Itinerario Creativo”, promossa dall’associazione AntiquaE’. Si tratta di una mostra antologica che va dagli anni 40 agli anni 2000, con opere che vanno dal figurativo all’astratto aniconico, corredata da disegni, grafiche, sculture e dipinti, con circa 40 opere che attraversano tutti gli aspetti della creatività dell’artista – viene evidenziato sul sito web. La selezione, presentazione e testo critico nel catalogo sono a cura di Marcello G. Lucci, mentre l’organizzazione generale e logistica è stata interamente curata di Antonella Villa per l’Associazione AntiquaE’. E sarà un grande onore, oltre che un rinnovato piacere per tutta la città la presenza agli eventi di sabato prossimo di Alberto Di Fabio, figlio di Pasquale Di Fabio, anche lui artista di fama mondiale che conta esposizioni e partecipazioni ad eventi artistici in tutto il mondo – riporta testualmente l’articolo online. Sarà anche l’occasione per portare, anzi, per riportare una manifestazione artistica di grande spessore in città e con al centro un figlio di Avezzano e della Marsica che porta lustro e tiene alto il nome di questa terra – si legge sul sito web ufficiale. «Sarà una giornata importante ed emotivamente molto intensa – dice il Sindaco Di Pangrazio -. Valorizzare la Stele del Memorial del Terremoto, infatti, vuol dire mettere in evidenza uno snodo drammatico, ma anche decisivo, della storia di Avezzano – recita il testo pubblicato online. Un proseguimento, per certi versi, di quell’itinerario nell’Avezzano Storica che abbiamo iniziato con la riqualificazione di Piazza San Bartolomeo – recita il testo pubblicato online. Celebrare poi la figura e l’arte di Pasquale Di Fabio, alla presenza del figlio Alberto che ne ha seguito brillantemente le tracce, vuol dire mettere in risalto non solo la figura del grande artista, ma anche – conclude il Sindaco di Avezzano – le potenzialità che questa città ha espresso, esprime che continuerà ad esprimere». «Valorizzazione della Riserva e non solo dal punto di vista naturalistico e ambientale – spiega l’assessore Alessandro Pierleoni -, ma anche per quanto concerne l’arte, l’archeologia, la storia e la memoria della città, trovano in questa giornata una concreta realizzazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La Stele del Memorial realizzata da Pasquale Di Fabio e posta all’interno della Riserva del Salviano, da ora sarà più visibile e fungerà da simbolo della memoria storica e civile di Avezzano – recita il testo pubblicato online. Una storia dalla quale partire per guardare al futuro con positività e voglia di crescere e fare sempre meglio».

