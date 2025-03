Avezzano, Endometriosi: Avezzano aderisce al progetto nazionale “ENDO- PANK – SEDIAMOCI SUL GIALLO”

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Venerdì mattina, su via Corradini, verrà svelata la panchina gialla, simbolo in tutta Italia della sensibilizzazione alla conoscenza dell’endometriosi, una patologia invalidante che colpisce almeno 3 milioni di donne – si apprende dalla nota stampa. L’iniziativa è coordinata dall’assessore Iride Cosimati e dalla presidente della Commissione Pari Opportunità, Concetta Balsorio – Una panchina gialla per dire “Io ci sono” e per per simboleggiare sostegno e vicinanza alle donne affette da endometriosi: una patologia invalidante che può ostacolare la qualità della vita e portare all’infertilità. “E’ da poco trascorso l’8 marzo, Giornata internazionale per i diritti delle donne – spiega l’assessore alle Pari Opportunità del Comune, Iride Cosimati – ma noi continuiamo ad andare avanti nel nostro percorso amministrativo di tutela e di soccorso verso le persone fragili, comunicando e sensibilizzando – aggiunge testualmente l’articolo online. A questa mission, si lega l’ultimo tassello della sensibilità che andremo a posizionare presso via Corradini: una panchina gialla, a testimonianza dell’attenzione della nostra amministrazione comunale verso tutte quelle donne che soffrono di questa patologia invisibile ma per molte asfissiante e molesta”. Grazie alla sinergia con l’associazione nazionale No Profit “La voce di una è la voce di tutte”, rappresentata dalla tutor Tiziana Genito, infatti, Avezzano ha scelto di aderire alla campagna “ENDOPANK – SEDIAMOCI SUL GIALLO”, basata sulla diffusione di informazioni corrette e aggiornate sull’endometriosi – aggiunge la nota pubblicata. “Sono felicissima di inaugurare ad Avezzano a panchina gialla del progetto Endopank e sono certa che in Abruzzo ne verranno istallate altre”, commenta Tiziana Genito – aggiunge testualmente l’articolo online. La panchina sarà do- tata di un QrCode, attraverso il quale si potrà accedere direttamente ad un file YouTube, che contiene info dettagliate e consigli utili – precisa la nota online. La panchina gialla verrà inaugurata venerdì 14 marzo, alle ore 11 e 30. “Un tassello in più nel nostro già vasto mosaico delle azioni sensibilizzanti – precisa il comunicato. – spiega la presidente della Commissione Pari Opportunità, Concetta Balsorio – Ad Avezzano, esistono già le panchine rosa e rossa, sempre connesse all’essere donne oggi e alla protezione a 360 gradi delle donne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Con questo gesto simbolico, vogliamo rendere “visiva” la nostra presenza e la nostra vicinanza – si apprende dal portale web ufficiale. Il Comune c’è ed è aperto a trovare strade nuove per queste donne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Spesso, ragazze tra i 25 e i 35 anni, infatti, all’improvviso si trovano da sole con questa diagnosi stretta tra le mani, venuta a galla magari dopo aver affrontato un percorso lungo e dispendioso, vissuto anche con gravi effetti psicologici – precisa il comunicato. In sintesi, questa malattia non deve far paura e non deve spaventare: l’endometriosi può essere la causa di sub-fertilità o infertilità e, senza dubbio, l’effetto di questa patologia sulla vita delle donne ha delle conseguenze sia dirette che indirette – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. C’è da porci perciò questo punto di domanda: cosa possiamo fare intanto per supportarle? Innanzitutto aiutare a diffondere la consapevolezza – si apprende dal portale web ufficiale. Un trattamento tempestivo frutto di una diagnosi non in ritardo, infatti, può, in moltissimi casi, migliorare la qualità della vita delle donne e prevenire l’infertilità”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Avezzano. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/