Avezzano, Enrico Bonanni si presenta: “Impegno per lo sport e le infrastrutture, attenzione a trasporti e mobilità”

Enrico Bonanni, funzionario amministrativo di 46 anni e atleta tesserato Fidal da vent’anni, si candida per le elezioni amministrative ad Avezzano insieme alla Lega, a sostegno del ricandidato a sindaco Gianni Di Pangrazio. Bonanni, appassionato di politica, sport e tradizioni locali, punta a continuare il percorso di sviluppo avviato negli anni dall’Amministrazione Di Pangrazio.

Il candidato consigliere promette di concentrarsi sullo sport e sul completamento delle infrastrutture dedicate ad esso, con l’obiettivo di offrire nuove opportunità ai giovani della città. Bonanni si pone l’obiettivo di valorizzare le manifestazioni sportive che hanno reso celebre Avezzano a livello internazionale, come la Maratona del Fucino e il Meeting Pietro Marianella, frequentati da grandi nomi come Pietro Mennea, Sara Simeoni, Manuela Levorato e Fiona May.

Il suo impegno si estende anche al settore dei trasporti, con particolare attenzione alla mobilità cittadina e al potenziamento della ferrovia Roma-Pescara, soprattutto della tratta Roma-Avezzano. Bonanni, convinto che “insieme si può”, si propone come figura competente e determinata per portare avanti proposte concrete che possano migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Il candidato Lega conclude il suo intervento con un invito a continuare a lavorare per lo sviluppo di Avezzano, al fine di renderla sempre più attraente e gioiosa. L’appuntamento per le elezioni amministrative è fissato per il 24 e 25 maggio, e i cittadini potranno scegliere se dare fiducia a Enrico Bonanni e alla Lega per il futuro della città.