Avezzano, Entra in funzione la pista ciclabile di via xx settembre

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:

È entrata in funzione, nel primo pomeriggio di ieri, la nuova pista ciclabile di via XX Settembre che collega San Pelino ad Avezzano – recita il testo pubblicato online. Presenti tanti amministratori in bicicletta insieme a bambini, ragazzi e appassionati delle due ruote, per un taglio del nastro simbolico cui ha partecipato, oltre al primo cittadino Giovanni Di Pangrazio, la baby sindaco Emi Chiuchiarelli – precisa la nota online. L’idea dell’amministrazione Di Pangrazio punta ad incentivare e sostenere la mobilità attiva arrivando a coprire una vasta area della Città, collegando Avezzano – centro alle frazioni e rappresenta un primo step di un processo ampio di rivisitazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A tal proposito, nella mattinata odierna, si è tenuto in municipio un primo dibattito sul piano strategico pedonale che, a breve, sarà presentato alla cittadinanza con una filosofia di azione diversa da quella attuale – L’idea progettuale è quella di creare una città a misura d’uomo con regole differenti rispetto ai limiti di velocità attualmente esistenti, soprattutto per l’area centrale, in armonia anche con un diverso assetto dell’arredo urbano cittadino e dell’eventuale restyling di parte del centro – Anche questi temi sono stati oggetto di una riflessione interna basata su proposte progettuali che presto saranno presentati alla cittadinanza – si apprende dal portale web ufficiale. “La pista ciclabile di via XX Settembre parte all’ingresso del quartiere di Caruscino, proprio nel punto in cui è prevista la realizzazione di una rotonda – L’obiettivo dell’amministrazione è quello di proseguire in direzione di San Pelino, Paterno e, magari, continuare verso Celano con un accordo con il comune limitrofo” – dichiara il primo cittadino Di Pangrazio – aggiunge testualmente l’articolo online. Nell’altra direzione di marcia, invece, gli uffici dell’ente stanno lavorando ad una prosecuzione della pista non su via XX settembre ma nella direzione che va verso lo stadio di hockey e le scuole della zona nord. “Voglio ringraziare tutti i presenti: i bambini che hanno animato l’evento, le famiglie e tutti gli amministratori, in particolar modo l’avvocato Gianluca Presutti, nostro capogruppo in consiglio, che utilizza quotidianamente la bici – È importante che le buone abitudini partano dai rappresentanti istituzionali” – conclude il sindaco – recita il testo pubblicato online. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/