Avezzano, Entra nel vivo “Avezzano Città della Cultura in Movimento”. Attesi 1000 podisti e chiusura affidata al concerto di Annalisa Minetti

Saranno 1000 i partecipanti alla gara podistica, nelle categorie “Bambini”, “Non Competitiva” e “Competitiva”, che chiuderà domani la I Edizione di “Avezzano Città della Cultura in Movimento”. Iniziata oggi, venerdì 16 giugno, con la visita guidata ai Cunicoli di Claudio, in collaborazione con l’Ordine degli Ingeneri della Provincia dell’Aquila, la I edizione della manifestazione “Avezzano Città della Cultura in Movimento”, organizzata dalla “Asd Stradicittadina di Avezzano” e voluta e sostenuta dall’Amministrazione comunale, entra domani, sabato 17 giugno, nel clou con una serie di eventi culturali, di musica e spettacolo che faranno da cornice alla gara podistica di Avezzano giunta alla sua X Edizione – Annalisa MinettiGara dedicata alla memoria di tre atleti e tre personaggi della città come Remo De Angelis, ideatore della gara podistica dentro la nostra città, Mario Sbardella, giornalista e grande sportivo amante del podismo, nonché Pietro Lisciani, corridore molto promettente, purtroppo scomparso a soli 12 anni – precisa la nota online. Ad aprire la giornata, la visita tecnica al Parco dell’Incile, sempre con l’Ordine degli Ingegneri Provincia dell’Aquila, fino alle 13, e il Torneo di Padel, dal mattino fino al pomeriggio presso il “Moscardino Padel e Sporting Cat”. Dalle 12 alle 19,30 si susseguiranno una serie di manifestazioni che vedranno l’Esposizione di Auto d’Epoca con “Abruzzo Drivers Club”, “L’Arte incontra lo Sport” con il “Gruppo Artisti Marsarte”, attività per i bimbi a cura di “Metamorfosi Animazione”, visite guidate da parte del Fai (Fondo per l’Ambiente Italiano) presso la Cattedrale di San Bartolomeo, escursioni in E-Bike a cura di Keymount. Si andrà avanti con un evento di scherma denominato “In forma con il fioretto”, a cura dell’associazione “I Girasoli”, esibizione di scherma come attività fisioterapica per le donne operate al seno, un appuntamento di teatro con il Gruppo teatrale dialettale “Marsattori” e con il coinvolgente momento musicale “Paul Jockey Criminalvibes”, con Paolo De Angelis Dj, Producer, Artist e lo spazio di “Appennini For All”, Tour operator focalizzato sulle iniziative di turismo ambientale e solidale per disabili fondato e diretto da Mirko Cipollone – recita la nota online sul portale web ufficiale. Locandina Alle 19,30, quindi si entra nel clima della gara podistica che sarà presentata dalla madrina, e ospite d’onore di “Avezzano Città della Cultura in Movimento” la cantante e paratleta olimpica Annalisa Minetti che aprirà la manifestazione sportiva – viene evidenziato sul sito web. Quindi partirà la gara podistica per la categoria “Bambini” a cura della “Fenice Academy”. Alle 20,15 poi, la sfilata di auto d’epoca della “Abruzzo Drivers” e le joelette di “Appennini For All” precederanno la partenza della gara sia per la categoria “Competitiva” che per quella “Non Competitiva”. Dopo la conclusione della gara, e il ristoro di tutti i partecipanti, la manifestazione sarà chiusa, in Piazza Risorgimento, dal Concerto di Annalisa Minetti con inizio previsto alle ore 21,45. Alle 22,50 cerimonia di premiazione dei vincitori assoluti e delle varie categorie e l’attribuzione di premi speciali – Avezzano si presenta col suo centro storico, sempre più rinnovato e accogliente, che diventa location di una iniziativa che mette insieme tutte le realtà cittadine nei campi della cultura, dello sport, dello spettacolo e della musica, all’insegna del messaggio della “Città di tutti e per tutti”. stemma

