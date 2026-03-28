Avezzano, esito del referendum sulla giustizia: vittoria del NO e polemiche sul sindaco uscente

Avezzano – Grande soddisfazione da parte del Patto per Avezzano per l’esito del referendum sulla giustizia, dove il NO ha vinto in modo schiacciante. Più di quindici milioni di italiani si sono recati alle urne per respingere una riforma considerata sbagliata e dannosa per tutti. Un chiaro segnale dell’importanza dell’espressione elettorale, fondamentale per la democrazia e la partecipazione attiva dei cittadini.

Il Patto per Avezzano ha dichiarato: “Fin dall’inizio ci siamo schierati per il NO, portando avanti una campagna informativa capillare su tutto il territorio di Avezzano e della provincia a sostegno delle nostre ragioni”. Inoltre, ha criticato le dichiarazioni dell’Assessore regionale e del capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, definendole “un’arrampicata sugli specchi” e un tentativo di “salvare la faccia” dopo il risultato del referendum.

Il risultato del voto ad Avezzano è stato influenzato dall’atteggiamento del sindaco uscente che ha spinto verso il SI “sottotraccia, di nascosto, lontano dai riflettori e dal dibattito pubblico pur di non assumersi le proprie responsabilità agli occhi dei cittadini”. Il Patto per Avezzano ha evidenziato che il sindaco si è comportato in modo analogo anche alle elezioni regionali del 2024, sostenendo la rielezione di un attuale assessore, confermando così il suo sostegno alla destra.

Il Patto per Avezzano ha espresso rammarico per il sostegno del Partito Democratico al sindaco uscente, considerando che questo comportamento “ha rotto l’unitarietà del centrosinistra ad Avezzano”. La coalizione progressista di centrosinistra ha dichiarato: “Dopo oltre un anno e mezzo di confronti, dialoghi e tentativi di costruire un’alternativa progressista credibile, la ‘dirigenza’ del PD ha deciso di abbandonare l’unico progetto di centrosinistra progressista ad Avezzano”.

Il Patto per Avezzano ha ribadito la propria linea politica, basata su “coerenza, trasparenza e chiarezza” nei confronti dei cittadini, affermando di essere “l’unica proposta autenticamente progressista e alternativa alle due destre che si stanno candidando al governo della città”. La coalizione di centrosinistra ha espresso disapprovazione per il fatto che il PD correrà al fianco del sindaco uscente, che conta nella sua coalizione su forze politiche di destra come Lega, Udc, Dimensione Bandecchi e Fratelli d’Italia.

In conclusione, il Patto per Avezzano ha sottolineato come il risultato del referendum ad Avezzano rifletta l’impegno del sindaco e ha criticato la decisione del PD di appoggiare un candidato di destra, infrangendo l’unità del centrosinistra nella città.