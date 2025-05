Avezzano, Europei Gravel 2025: Avezzano conquista ancora la scena del ciclismo. Di Stefano: “Un traguardo che premia la visione, la rete e l’identità sportiva della città”

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Avezzano si prepara a diventare il cuore pulsante del ciclismo europeo: il capoluogo marsicano ospiterà i Campionati Europei Gravel 2025, in programma domenica 21 settembre – si apprende dalla nota stampa. Dopo il Belgio e Asiago, sarà l’Abruzzo ad accogliere la prestigiosa rassegna continentale, confermandosi terra ideale per lo sport outdoor e per le grandi manifestazioni internazionali – Soddisfatto l’assessore allo Sport del Comune di Avezzano, Pierluigi Di Stefano che sottolinea la sinergia con la regione Abruzzo e, in particolar modo, con l’assessore regionale al ramo Mario Quaglieri: “È un riconoscimento importante, che premia la visione strategica e la capacità di fare rete – Avezzano si afferma sempre più come città dello sport, in grado di attrarre eventi di rilievo e valorizzare il territorio attraverso manifestazioni che uniscono competizione, partecipazione e promozione turistica – viene evidenziato sul sito web. Gli Europei Gravel 2025 sono il frutto di un lavoro che parte da lontano, con un progetto di città attiva, verde e accogliente, dove lo sport diventa leva di sviluppo e coesione sociale – Dopo la splendida esperienza del Giro d’Italia, vivremo tante altre emozioni”. Entusiasta anche il Consigliere comunale Nello Simonelli, presidente della Commissione Sport e collaboratore politico dell’assessore Quaglieri in Regione Abruzzo, che ha seguito da vicino le interlocuzioni istituzionali e la progettualità dell’evento: “L’asse Comune-Regione ha dimostrato, ancora una volta, quanto sia strategico lavorare in sinergia per portare sul nostro territorio eventi di portata internazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Gli Europei Gravel rappresentano una sfida e un’opportunità: sport, turismo e identità territoriale si fondono in un’unica grande manifestazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Avezzano è pronta a raccogliere la sfida europea e ad offrire, grazie all’impegno di tutti, un evento indimenticabile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ” Organizzati sotto l’egida dell’Union Européenne de Cyclisme (UEC), per gli Europei Gravel si attendono ad Avezzano oltre 1.500 tra atleti, tecnici e appassionati, in un fine settimana che promette adrenalina, emozioni e importanti ricadute economiche e promozionali per l’intera Marsica – Il Gravel è una disciplina del ciclismo che si svolge principalmente con percorsi misti coinvolgendo anche sentieri forestali e strade sterrate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un modo di vivere il ciclismo immersi nei paesaggi che unisce agonismo e partecipazione popolare – Avezzano è pronta, ancora una volta, a salire in sella – viene evidenziato sul sito web.

