Avezzano, Evento di beneficenza del Lions Club con il patrocinio del Comune di Avezzano in favore dell’Unione Italiana Ciechi per favorire l’accessibilità sensoriale in città

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Imperdibile evento di beneficenza, con alto scopo sociale, organizzato dal Lions Club di Avezzano e che vede il Patrocinio del Comune di Avezzano il 9 maggio prossimo – L’appuntamento è al Teatro die Marsi dove l’associazione culturale “Le Muse”, con gli studenti del liceo scientifico “Vitruvio” di Avezzano, metteranno in scena “Antigone”, una delle tragedie greche più conosciute e impegnative da rappresentare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Lo spettacolo, che avrà inizio alle ore 21, avrà una finalità totalmente benefica perché il ricavato sarà interamente devoluto all’Unione Italiana Ciechi con il fine di favorire l’accessibilità sensoriale nella città di Avezzano, e, quindi, di migliorare la vita delle persone ipovedenti, garantendo loro la fruibilità e l’accesso a strutture e servizi cittadini – precisa la nota online. L’appuntamento, quindi, è il 9 maggio prossimo, con inizio alle ore 21, nel Teatro dei Marsi di Avezzano e il costo del biglietto è fissato a 10 euro – aggiunge testualmente l’articolo online. Punti vendita “i-ticket”: Tabaccheria L’ANGOLO DI VIA AMERICA – Via America, 65 – AvezzanoBIANCHI TOUR – Galleria JFK, Piazzale 18 – AvezzanoPLANET CAFÉ – Via Aldo Moro,41 – TagliacozzoASS.NE CULTURALE ANTIQUAE – Via A. Diaz, 87 – Celano Informazioni Tel.: +39 339 580 4242 / +39 338 169 2335

