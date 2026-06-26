Avezzano, Farmacia ospedale: sala d’attesa e sportello in più

ASL 1 Abruzzo: novità dal sito istituzionale:ven 26 giu, 2026AVEZZANO – Una nuova sala d’attesa, ampia e confortevole, e un ulteriore sportello per il ritiro dei farmaci segnano il salto di qualit? del servizio Farmacia dell’ospedale di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. Dall’11 giugno scorso, infatti, l’utenza pu? contare, grazie ai lavori di adeguamento dei locali, su un assetto molto pi? funzionale rispetto al precedente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Con la sistemazione degli spazi gli utenti non devono pi? attendere all’esterno, con i conseguenti disagi dovuti al freddo o al caldo, perch? hanno a disposizione una nuova sala d’attesa, spaziosa e accogliente – si apprende dalla nota stampa. Inoltre, il ritiro dei farmaci avviene in un altro locale, separato dalla sala d’attesa, che garantisce riservatezza e privacy, aspetto non certo irrilevante trattandosi spesso di farmaci importanti – precisa la nota online. Peraltro, a seguito dei lavori di adeguamento dei locali della Farmacia di Avezzano, ? stato aggiunto un secondo sportello per il ritiro dei prodotti che consente agli utenti di farsi servire da due punti di distribuzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “La riorganizzazione del servizio, resa possibile dalle modifiche strutturali”, dichiara la dott.ssa Irma Cianciusi, dirigente farmacista, “ha alzato la soglia della qualit? e della fruibilit? in termini di accoglienza ed efficienza – si legge sul sito web ufficiale. Si ? trattato di un netto miglioramento che, oltre agli aspetti legati alla comodit? dei nuovi ambienti di attesa, permette un afflusso pi? fluido e regolato

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul sito web dell’ASL. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il sito internet dell’ASL 1 Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: asl1abruzzo.it