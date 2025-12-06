Avezzano, Federconsumatori e CGIL ricorrono contro cartella ASL1

Avezzano, una cittadina in Abruzzo, è al centro di una controversia in merito a una cartella esattoriale emessa dalla ASL1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila. La Federconsumatori Abruzzo, in collaborazione con la CGIL dell’Aquila, ha recentemente avviato un ricorso al Giudice di Pace di Avezzano per richiedere l’annullamento e la sospensione immediata di tale cartella. L’oggetto del contendere riguarda una richiesta di pagamento inviata a una residente, relativa a una prestazione sanitaria presunta, avvenuta nel 2015. Nonostante la cittadina avesse disdetto tempestivamente la prenotazione, il primo avviso ufficiale ricevuto è stato, sorprendentemente, una cartella esattoriale, notificata il 20 novembre scorso dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Secondo Federconsumatori e CGIL, questo episodio è emblematico di una gestione poco trasparente e problematica da parte della ASL1. Per oltre dieci anni, la cittadina non ha ricevuto alcuna comunicazione relativa a eventuali debiti o pagamenti dovuti, rappresentando di fatto un grave difetto di trasparenza da parte dell’ente pubblico. Il ricorso sottolinea anche la scadenza del credito, in quanto, secondo la vigente normativa, il diritto di esigere il pagamento di tali prestazioni è soggetto a prescrizione quinquennale. In questo caso, essendo trascorsi dieci anni dal fatto, il credito risulterebbe estinto. La Federconsumatori, tramite il proprio legale Mirko Luciani, ha depositato la documentazione necessaria in data 4 dicembre, e chiede non solo l’annullamento della cartella, ma anche la sua sospensione per evitare danni economici consistenti alla cittadina. Inoltre, le associazione lanciano un appello alla ASL1 affinché accolga questa richiesta e consideri l’annullamento anche delle oltre 150.000 cartelle inviate in modo massivo, che hanno già creato ansia e confusione tra i cittadini. In conclusione, Federconsumatori Abruzzo e CGIL dell’Aquila si impegnano a monitorare la situazione, continuando a fornire supporto legale a chi riceve cartelle contestabili, affinché siano rispettati i diritti dei cittadini e garantita la trasparenza amministrativa.