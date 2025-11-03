Avezzano, Federica Collalto: «Via Mercantini: un intervento seguito passo dopo passo, dall’ascolto alla realizzazione». Elogi dal consigliere Lanciotti

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:«Il progetto di riqualificazione di via Mercantini rappresenta un risultato importante per la frazione di Caruscino e per tutta la città. Come Consigliera comunale con delega alla frazione, ho seguito ogni fase dell’intervento, dal momento dell’ascolto delle esigenze dei cittadini fino all’inizio dei lavori – precisa la nota online. Si tratta di un’opera nata dal confronto costante con i residenti e sviluppato con impegno, pazienza e determinazione». Così la Consigliera comunale Federica Collalto commenta l’inizio dei lavori su via Mercantini, un’opera attesa e oggi finalmente consegnata alla collettività. «Riqualificare significa prendersi cura della comunità – prosegue Collalto –. Significa partire dall’ascolto, comprendere i bisogni reali delle persone e trasformarli in risultati concreti – precisa la nota online. Questo è stato il metodo che ha guidato ogni passaggio del percorso: non promesse, ma fatti – aggiunge la nota pubblicata. Via Mercantini sarà presto una strada più sicura, più decorosa e più funzionale per chi la vive ogni giorno – aggiunge testualmente l’articolo online. È importante che l’intervento sia stato avviato e che i cittadini possano oggi toccare con mano il frutto di un lavoro serio, costante e condiviso – aggiunge testualmente l’articolo online. Questo è lo spirito con cui intendo continuare a operare per Caruscino e per l’intera comunità». Un’opera di ascolto sottolineata dallo stesso primo cittadino, Giovanni Di Pangrazio, che ha voluto evidenziare l’ottima sinergia e il lavoro di gruppo della squadra amministrativa e ringraziare per l’impegno profuso la consigliera delegata per Caruscino Federica Collalto, l’assessore alle frazioni, Iride Cosimati, nonché il contributo propositivo dato dallo stesso consigliere Stefano Lanciotti, che ha espresso apprezzamento per l’intervento – recita il testo pubblicato online.

