Avezzano, Fiera del 25 aprile di Avezzano: domani in centro 160 espositori

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Macchina comunale pronta in vista della Fiera del 25 Aprile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un appuntamento, quello di domani, confermato ma che si svolgerà in un clima rispettoso del lutto nazionale per la morte di Papa Francesco – recita il testo pubblicato online. “Abbiamo cancellato le esibizioni degli artisti di strada che potevano stonare con il momento – spiega Di Stefano con riferimento alle scelte adottate per la scomparsa del Santo Padre – Per il resto la manifestazione si svolgerà come da programma”. Saranno 160 in totale i partecipanti, dei quali 130 espositori, che apriranno i loro banchi nello spazio attrezzato dal Comune di Avezzano e ideato per assicurare una comoda visitabilità da parte dei cittadini e in totale sicurezza – A loro si aggiungeranno operatori dello Street Food. L’amministrazione comunale ha deciso di esonerare gli espositori dalla quota di partecipazione – L’area complessiva della Fiera è pari ad 8.000 metri quadrati e gli accessi saranno chiusi con new jersey e altri mezzi meccanici per evitare l’ingresso degli automezzi nella zona espositiva riservata ai pedoni – precisa la nota online. Sul posto saranno presenti mezzi e personale addetto alla sicurezza e al servizio di assistenza sanitaria di emergenza, oltre, naturalmente alle forze dell’ordine e ai Vigili del Fuoco che gestiranno la sicurezza dell’evento – riporta testualmente l’articolo online. L’evento avrà inizio alle ore 8 per chiudersi poi alle ore 20, mentre gli operatori commerciali presenti potranno accedere all’area non prima delle ore 7 per lasciarla libera entro le 22. Si raccomanda di fare attenzione ai divieti di sosta e di transito –

