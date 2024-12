Avezzano, Fiera del 26 Dicembre ad Avezzano. Ecco la mappa e le strade interessate dai divieti

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:AVEZZANO – Viabilità temporaneamente modificata, con i conseguenti divieti di transito, acceso e sosta, in alcune strade del centro di Avezzano che, il 26 dicembre prossimo, giorno di Santo Stefano, saranno interessate dalla Fiera del 26 Dicembre – Come già annunciato in precedenza, infatti, il percorso espositivo, per la prima volta, sarà ad anello e così composto: partendo da Piazza della Repubblica, dove sorgerà una attrezzata area food, si salirà su Via Mazzini per poi girare su Via Diaz e quindi su Via Trieste, scendendo su Via Marconi fino a tornare in Piazza della Repubblica – si apprende dal portale web ufficiale. Gli espositori, che saranno circa 160, sia per i visitatori che potranno concentrarsi su una zona, seppur ampia, della città. Durante tutta la fiera vi saranno gli spettacoli degli artisti di strada, che intratterranno i visitatori, e quelli di musica itinerante che renderanno ancor più festoso il clima – si legge sul sito web ufficiale. Al fine di garantire una migliore fruibilità, in piena sicurezza e a tutela della pubblica incolumità, per tutta la durata della Fiera, dalle 7 alle 22 per gli espositori, dalle 8 alle 20 per il pubblico dei visitatori, gli uffici dell’Amministrazione, per il giorno 26 dicembre, hanno predisposto l’istituzione delle sotto indicate prescrizioni: DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE AMBO I LATI e DIVIETO DI TRANSITO dalle ore 6 alle ore 22 su: Via Corradini dall’incrocio con Via Trieste a quello con Via Oslavia;Via Trieste dall’incrocio con via Mons. Bagnoli a quello con via Corradini;Via Trento dall’incrocio con via Mons. Bagnoli a quello con via Corradini;Via Pagani dall’incrocio con via Mons. Bagnoli a quello con via Corradini;Via Diaz dall’incrocio con Corso della Libertà a quello con via Mazzini;Via Marconi;Via Fontana;Via G. D’Annunzio;Via Marruvio dall’incrocio con via Mazzini a quello con Via Marconi;Via N. Sauro dall’incrocio con via Mazzini a quello con Via Cataldi;Via Battisti dall’incrocio con via Mazzini a quello con Via Gramsci;Via B. Croce dall’incrocio con via Mazzini a quello con Via Gramsci;Via XXIV Maggio dall’incrocio con via F.lli Rosselli a quello con Via Gramsci;Piazza della Repubblica per l’intera ampiezza;Via Colaneri;Via Mazzini dall’incrocio con Piazza della Repubblica a quello con Via Diaz;Via Rizzo – recita il testo pubblicato online. DIVIETO DI TRANSITO dalle ore 6 alle ore 22 su: Via Diaz dall’incrocio con via Mazzini a quello con via Oslavia;Via Crispi dall’incrocio con via Mazzini a quello con via F.lli Rosselli;Via Marruvio dall’incrocio con via Mazzini a quello con via F.lli Rosselli;Via N. Sauro dall’incrocio con via Mazzini a quello con via F.lli Rosselli;Via Verdi;Via C. Battisti dall’incrocio con via Mazzini a quello con via F.lli Rosselli;Via Rosmini;Via B. Croce dall’incrocio con via Mazzini a quello con via F.lli Rosselli – precisa il comunicato. Le prescrizioni relative all’interdizione del transito dei veicoli verranno attuate mediante l’apposizione di strutture tipo “new jersey” o di “mezzi meccanici” agli ingressi delle strade interessate dalla Fiera del 26 Dicembre – recita la nota online sul portale web ufficiale.

