Avezzano, Fin dove arriva la bontà: il 22 novembre il cantautore abruzzese Setak in concerto ad Avezzano: evento benefico di Viva!

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:L’iniziativa artistica e solidale è patrocinata dal Comune di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. Il Teatro dei Marsi diverrà “luogo” di rinascita, di radici e di vite rivoluzionarie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Contro il dolore e la sofferenza, la bellezza della musica che aiuta a raccontare la propria storia – si legge sul sito web ufficiale. Fin dove può arrivare un messaggio di bontà? Il prossimo 22 novembre, nella cornice del Teatro dei Marsi, quel messaggio potente arriverà direttamente sul palco, grazie all’energia della musica e alla poesia delle canzoni – precisa la nota online. Si esibirà, per la prima volta ad Avezzano, il cantautore abruzzese Nicola Pomponi, in arte Setak, musicista apprezzatissimo e attivo sul panorama nazionale ed internazionale dal 2001. Quella sera, il vincitore della Targa Tenco 2024 canterà per le donne che stanno affrontando la malattia del cancro e per le loro storie di rivalsa – “Grazie alla profonda sensibilità dell’amministrazione comunale di Avezzano e del sindaco Di Pangrazio – spiega Donatella Autore, presidente dell’Associazione Viva! – anche quest’anno daremo un’anima e un corpo ad un concerto benefico, che si propone di sostenere tutte le attività della cura attuate da Viva! per le pazienti oncologiche – L’appuntamento è per il 22 novembre, alle ore 21, al Teatro dei Marsi e i biglietti sono già acquistabili”. “E come si setaccia la farina, per renderla priva di grumi e di impurità, così le nostre cure e le nostre attenzioni, rivolte alle pazienti oncologiche dai professionisti della medicina, aiutano le donne a riacquistare tranquillità e serenità, nel complesso percorso pieno di piaghe e di buchi della malattia – Lo stesso soprannome “Setak” deriva infatti – spiega Tina Sidoni, specialista in Oncologia Medica presso il “San Salvatore” dell’Aquila e fondatrice di Viva! – dal mestiere dei suoi nonni: erano abili fabbricatori di setacci, gli strumenti utilizzati per filtrare la farina”. L’arte, perciò, diventa di nuovo sostegno della sanità e della bellezza vissuta come salute e sicurezza: Viva! È un’associazione nata nel 2019, con l’obiettivo di accompagnare i percorsi di terapia oncologica delle donne, che vedono a poco a poco sfiorire la loro femminilità a causa del tumore – si apprende dalla nota stampa. “La conoscenza diretta delle problematiche legate all’iter terapeutico – conclude l’altra fondatrice di Viva!, Maria Rosaria Autore, specialista in Anestesia e Rianimazione all’Ospedale Mazzini di Teramo – ci ha permesso di edificare, negli anni, una realtà capace di affiancare le donne nei loro momenti più difficili, con un team di psicologi, fisioterapisti, nutrizionisti e professionisti della cura e del corpo – riporta testualmente l’articolo online. Una paziente serena e forte è una paziente in grado di abbattere tutti i muri, anche psicologici”. Indubbiamente, la scelta di un cantautore di straordinario valore musicale e di radici nostrane come Setak spalanca più di una porta a livello artistico e sociale: porterà sul palco di Avezzano non solo il suo ultimo “figlio” musicale, ovvero l’album “Assamanù”, ma anche un messaggio di bontà: prendersi cura di sé stessi e degli altri come esempio di vita coraggiosa – La storia artistica del giovane cantautore parte nel 2019, quando si fa conoscere al grande pubblico con “Blusanza”. A seguire, nel 2021, viene partorito il progetto artistico “Alestalè”. “Assamanù”, quindi, è il punto di arrivo e di ripartenza di una trilogia artistica che racconta le tre tappe di un percorso interiore: infanzia, adolescenza e maturità. Il ricavato del concerto sarà interamente destinato al Progetto Viva!, per sostenere i pazienti nel loro cammino – recita il testo pubblicato online. Le cure intervengono sui cambiamenti che il corpo subisce, impattando positivamente sull’umore e, quindi, sulla forza di volontà.

