Avezzano, Fine settimana “a piedi” sul Salviano con il ripristino dell’Isola Pedonale. L’area verde più amata dagli avezzanesi apre le porte ai cittadini con servizi, sentieri e strutture rinnovate e pulite

AVEZZANO – Sarà sicuramente uno dei simboli più evidenti del ritorno alla normalità, o meglio alla vita, dopo gli oltre due anni di restrizioni imposte dalla situazione determinata dalla pandemia – viene evidenziato sul sito web. A partire dal 15 luglio e fino all’1 ottobre prossimo, infatti, torna l’isola pedonale nei fine settimana nella Riserva del Salviano – recita il testo pubblicato online. Su iniziativa del Sindaco di Avezzano e dell’Amministrazione infatti, è stata emanata l’ordinanza che sospende la circolazione al traffico veicolare sul Salviano nei giorni di Sabato e Domenica e, quindi, riservando la fruibilità dell’area verde a famiglie e persone di ogni età in tutta sicurezza e con la possibilità di godere della natura e dei servizi che la Riserva stessa offre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nei due anni precedenti, e fino a pochi giorni or sono, però, l’Amministrazione comunale non è stata ferma ed ha provveduto, con una serie di investimenti e interventi, a procedere a lavori di miglioramento delle strutture, come i giochi, l’aula verde e altro ancora, ma anche alla pulizia di tutte le aree aperte al pubblico – riporta testualmente l’articolo online. Proprio nelle ultime settimane, sono stati eseguiti lavori di sistemazione, pulizia, manutenzione e piccole ristrutturazioni su staccionate, segnaletica e servizi annessi al buon funzionamento e pulizia della Riserva, in vista della stagione estiva e della ripresa dei fine settimana sul Salviano senza auto e moto – aggiunge testualmente l’articolo online. Interventi anche sui sentieri dell’area, ultimo dei quali, inaugurato proprio qualche giorno fa, quello denominato la “Via del Latte” che collega la frazione di Cese con il Salviano ed Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. Un vero e proprio piano di intervento, quello effettuato dal governo cittadino, mirato ad offrire una Riserva al massimo della sua bellezza e fruibilità agli avezzanesi e ai tanti che da tutta la Marsica, e non solo, vengono a trascorrere qualche ora all’aria aperta e in uno scenario incantevole – si apprende dalla nota stampa. Una risorsa, quella del Salviano, soprattutto ora con le isole pedonali nei fine settimana, destinata anche a richiamare appassionati della natura, della bicicletta e del trekking nella nostra città, con il relativo ritorno per il turismo e occasione per l’economia locale – Come detto, le isole pedonali sono previste tutti i sabati e le domeniche a partire dal 15 luglio prossimo fino al giorno 1 ottobre 2023. Il sabato la circolazione veicolare sarà interdetta dalle 15 alle 19, mentre la domenica l’isola scatterà dalle 10 fino alle 17. La chiusura al traffico e la gestione della viabilità saranno curate dall’apposizione di una segnaletica ad hoc, oltre che dalla presenza di personale della Polizia Locale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Uno degli auspici dell’Amministrazione è quello di vedere tante persone sul Salviano, sempre nel rispetto dei luoghi e nella massima sicurezza, rispettando tutte le prescrizioni per la corretta fruizione di questa splendida riserva naturale

