Avezzano, Fine settimana di emozioni in acqua: fino al 18 luglio, Avezzano ospita le “azzurrine” della Pallanuoto convocate per la Grecia

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il centro natatorio della città di Avezzano sta vivendo un’estate “caldissima”, dal punto di vista di numeri, competizioni e presenze – si apprende dalla nota stampa. Nel fine settimana appena trascorso, si è disputata la finale del Campionato juniores femminile di Pallanuoto – riporta testualmente l’articolo online. Giovedì un altro match al cardiopalmo – aggiunge testualmente l’articolo online. Una sinergia che funziona e che sta dando i frutti sperati, quella tra il territorio comunale di Avezzano e lo sport a 360 gradi – aggiunge la nota pubblicata. Durante il fine settimana appena trascorso, nella piscina comunale della città, gestita dalla società Centro Italia Nuoto e seguita, passo passo, dall’amministrazione, si è disputata la finale del Campionato juniores femminile di Pallanuoto, tra la US L. Locatelli, vincente, e la SIS Roma – viene evidenziato sul sito web. Presenti alla domenica di premiazioni, oltre ai rappresentanti del Comune, il dirigente della Federazione Italiana Nuoto, Fabio Conti, il coordinatore delle nazionali giovanili femminili, Maurizio Mirarchi, il direttore dell’impianto di Avezzano, Massimo De Leonardis, e Manuel Bombelli, assistente tecnico delle nazionali giovanili femminili – aggiunge la nota pubblicata. “Sono stati giorni intensi, in cui la formula accoglienza+sport ha rinnovato il suo potere, nella nostra città. – ha detto la consigliera comunale delegata Concetta Balsorio, che sta seguendo tutte le varie manifestazioni estive della piscina comunale – Dal campionato juniores femminile, andato in scena domenica 14 luglio, siamo passati alle “azzurrine” U19 e U18, arrivate per il collegiale in città e che resteranno in nostra compagnia fino al 18 luglio – recita il testo pubblicato online. Dopo l’allenamento affrontato nelle nostre acque marsicane, infatti, le giovanissime atlete della Pallanuoto partiranno alla volta di Itea, per partecipare alla Pythia Cup: destinazione Grecia – si apprende dal portale web ufficiale. L’impianto di Avezzano è, oramai, un punto di riferimento consolidato per la Nazionale di Pallanuoto e viene apprezzato da atleti di ogni nazionalità. Scommesse e investimenti sulla struttura hanno centrato l’obiettivo dell’attrattività”. Le azzurrine sono guidate da Maurizio Mirarchi, tecnico dell’U19 e coordinatore del settore giovanile femminile della FIN, e Giacomo Grassi, tecnico dell’U18. Per il collegiale di Avezzano, sono state convocato 17 atlete – “Anche in questa occasione, – ha concluso Balsorio – hotel e strutture ricettive della Marsica di nuovo sold-out, grazie ai tanti talenti della Pallanuoto arrivati in città”.

