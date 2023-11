Avezzano, Firmato il contratto d’appalto per il cantiere di riqualificazione della “Vivenza” di Avezzano, con campi da basket e pallavolo. Di Berardino: “Perfettamente nei tempi: i lavori partiranno subito, riqualificheremo tutta l’area esterna del complesso scolastico: le nostre scuole restano un fiore all’occhiello abruzzese”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:

È stato firmato ieri il contratto d’appalto per l’avvio del cantiere dei lavori di riqualificazione e sistemazione di tutto il perimetro esterno dell’Istituto scolastico “A. Vivenza” della città di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. La tabella di marcia dell’operazione di restyling da 350 mila euro (importo massimo concedibile da parte del Ministero dell’Istruzione) è stata rispettata perfettamente: i lavori partiranno subito, grazie “ad una sincronia di squadra tra l’Amministrazione comunale e gli uffici tecnici, coordinato dal dirigente Antonio Ferretti”, lo dice il vicesindaco di Avezzano con delega alle politiche scolastiche Domenico Di Berardino, che annuncia il nuovo cantiere che andrà a riguardare gli ambienti esterni del complesso scolastico ‘Pomilio-Vivenza’. Grazie alle significative risorse Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale), l’Istituto scolastico di Avezzano andrà a dotarsi, già a partire dalla prossima primavera, di un campo da basket completamente riqualificato e di un nuovissimo campo regolamentare da pallavolo – aggiunge testualmente l’articolo online. Una volta notificato l’inizio dei lavori, la ditta Magnotti Costruzioni Srl , che si è aggiudicata la gara d’appalto, avrà 120 giorni di tempo per concludere l’opera – I lavori andranno a rifunzionalizzare tutta l’area esterna del complesso scolastico, la quale, attualmente, risulta solo in parte attrezzata – viene evidenziato sul sito web. “Il Miur – dichiara il vicesindaco Di Berardino – aveva messo a disposizione delle amministrazioni locali fondi importanti per la riqualificazione di palestre, aree gioco, impianti sportivi adibiti ad uso didattico e mense – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il nostro Comune, ancora una volta, si è contraddistinto per rapidità d’azione e capacità amministrativa: ha risposto subito all’avviso pubblico ed ha candidato il proprio progetto per la sistemazione delle aree esterne della scuola secondaria di primo grado – recita il testo pubblicato online. Presso la scuola “Vivenza”, quindi, nascerà un vero e proprio polo sportivo d’eccellenza, in grado di fornire agli studenti, ma anche a squadre che arriveranno da fuori città per gli allenamenti, attrezzature e spazi potenziati, anche per attività connesse alla didattica all’aperto – recita il testo pubblicato online. Questi spazi diventeranno ancora più funzionali alla vita attiva dei nostri giovani – Il tempo di qualità ha bisogno di spazi di qualità ed è ciò che la nostra amministrazione comunale sta facendo, creando in città ancora più luoghi di aggregazione sana e dinamica”. Infine, verrà realizzato anche un percorso ginnico all’aperto, con pavimentazione in gomma colata e attrezzature sportive, che collegherà la Vivenza alla vicina scuola primaria “Pomilio”.

