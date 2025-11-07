Avezzano, Fossacesia e Popoli Terme uniscono le forze per il turismo sostenibile e del benessere

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Bilancio positivo dopo il TTG di Rimini: la Marsica punta al circuito nazionale del turismo esperienziale Avezzano – Si è tenuta ieri, nella sala multimediale del Comune di Avezzano, la conferenza dedicata alla collaborazione turistica tra Avezzano, Fossacesia e Popoli Terme, alla presenza dei rispettivi sindaci Giovanni Di Pangrazio, Enrico Di Giuseppantonio e Moriondo Santoro, dell’assessore al Turismo Alessandro Pierleoni e del direttore dell’Agenzia per la Promozione del Turismo Sostenibile (APTS) Benigno D’Orazio – L’incontro ha rappresentato un momento di sintesi e rilancio dopo la TTG Travel Experience di Rimini, principale fiera italiana B2B del turismo, dove l’Abruzzo è stato protagonista con uno stand regionale dedicato alla promozione integrata dei territori – precisa il comunicato. Proprio in quella sede, Avezzano è stata presentata come “cuore pulsante della Marsica”, punto di snodo logistico e culturale per l’esplorazione dell’intera area, nonché elemento chiave nel progetto che unisce le destinazioni del turismo del benessere e della sostenibilità. Nel corso della conferenza è stato illustrato il percorso di cooperazione con Fossacesia, riferimento della Costa dei Trabocchi, e Popoli Terme, eccellenza del turismo termale, con l’obiettivo di creare un “circuito del benessere abruzzese” capace di unire mare, montagna e terme in un’unica narrazione esperienziale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel tempo, tra l’altro, la collaborazione si è già dimostrata efficace ed apprezzata, come nel caso del trasporto gratuito delle persone anziane proprio dalla città di Avezzano alle terme – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Una iniziativa voluta dall’amministrazione Di Pangrazio e replicata quest’anno – riporta testualmente l’articolo online. «Avezzano è stata tra le prime ad aderire alle convenzioni con le quali incentiviamo il turismo termale – ha detto Benigno D’Orazio – Lavorare in rete significa costruire un’offerta turistica più completa, sostenibile e competitiva – si legge sul sito web ufficiale. Il TTG di Rimini ha dimostrato che la domanda di turismo lento, autentico e di qualità è in forte crescita, e l’Abruzzo possiede tutte le caratteristiche per rispondere a questa tendenza». «La nostra – ha sottolineato il sindaco Giovanni Di Pangrazio – pur non essendo una città a vocazione turistica tradizionale, sta lavorando con determinazione sull’attrattività. L’iniziativa di accompagnare gli anziani alle terme è stata davvero apprezzata e anche oggi, diverse persone mi hanno chiesto se avessimo intenzione di riproporla». Durante l’incontro è stato inoltre ricordato come, nell’ultimo anno, Avezzano abbia registrato un incremento del 12% dei flussi turistici, segnale di un interesse crescente per la Marsica e per le esperienze legate al benessere naturale, all’enogastronomia e all’outdoor. La collaborazione tra i tre Comuni rappresenta dunque un passo concreto verso la promozione turistica integrata dell’Abruzzo, fondata su valori di sostenibilità, autenticità e valorizzazione delle identità territoriali – precisa il comunicato. “Le terme di Popoli sono tornate a nuova vita anche grazie a D’Orazio che ha messo a disposizione la sua esperienza – ha sottolineato Di Giuseppantonio per poi ribadire –dobbiamo cogliere occasioni importanti come la fiera di Rimini” mentre il sindaco di Popoli Terme Santoro ha rilevato la necessità di valorizzare “la bellezza della nostra regione anche grazie a queste forme di intesa”.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/