Avezzano, Francesco e la corsa che ha unito la Marsica: emozione e inclusione in Sala Consiliare

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:“Per aver coinvolto l’intera città in una sfida personale diventata emozione condivisa e traguardo collettivo – riporta testualmente l’articolo online. ” Sono queste le parole incise sulla targa che il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, ha consegnato a Francesco Seritti, nella Sala Consiliare gremita di cittadini, amministratori e amici – precisa la nota online. Una frase che racchiude il senso di un’impresa che non è solo sportiva, ma umana, sociale, collettiva – Francesco, dodicenne residente ad Avezzano, non ha mai corso da solo – recita il testo pubblicato online. Nella vita quotidiana ha genitori amorevoli e docenti attenti e nella recente Run 4 Rome, ha tagliato il traguardo grazie a 24 atleti marsicani e all’Associazione Enjoy Velino, che gli hanno permesso di vivere l’emozione della gara con una joëlette, una speciale carrozzina da fuori strada – viene evidenziato sul sito web. Non una semplice corsa, ma un viaggio attraverso le vie di Roma, un battito unico di cuori e gambe che hanno spinto insieme un sogno – recita il testo pubblicato online. E ieri, in Comune, quel sogno è diventato un simbolo – Il riconoscimento consegnato a Francesco è stato il punto d’arrivo di un percorso che ha coinvolto un’intera comunità. Ad applaudirlo c’era l’Avezzano delle grandi occasioni: il primo cittadino Di Pangrazio, il vicesindaco Domenico Di Berardino, il consigliere Maurizio Seritti, la consigliera Patrizia Gallese, Simone Giffi dell’Associazione Enjoy Velino, i suoi genitori, e soprattutto tante persone che hanno voluto condividere questa gioia – si apprende dal portale web ufficiale. “La storia di Francesco è un esempio di come i limiti possano diventare punti di partenza – ha dichiarato il sindaco Di Pangrazio –. Grazie a lui e a Enjoy Velino, abbiamo riscoperto il valore più autentico dello sport: quello che abbatte le barriere, che unisce e che rende possibile ciò che sembra impossibile – ” Le emozioni si sono intrecciate ai ricordi della maratona: il tifo, la fatica, il sostegno reciproco, l’orgoglio di aver portato Francesco fino al traguardo, non solo con la forza delle braccia, ma con quella del cuore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Non si tratta solo di sport – ha spiegato Simone Giffi –. Il nostro obiettivo è rendere il mondo più accessibile, un passo alla volta – viene evidenziato sul sito web. Francesco ci ha dimostrato che quando si corre insieme, ogni traguardo diventa possibile – si apprende dalla nota stampa. ” Parole accolte dagli applausi dei runner e dei tanti accorsi in municipio per questo speciale appuntamento – riporta testualmente l’articolo online.

