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Politica

Avezzano, Fratelli d’Italia garantiscono massima attenzione sul futuro di LFoundry e sulla tutela dei lavoratori

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LFoundry Avezzano, Verrecchia (FdI): Massima attenzione su futuro del sito e tutela lavoratori

Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale dell’Abruzzo, Massimo Verrecchia, è intervenuto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma in rappresentanza della Regione Abruzzo per discutere della delicata situazione riguardante LFoundry di Avezzano, un’importante realtà produttiva per il territorio marsicano e per l’intero sistema industriale regionale.

Verrecchia ha sottolineato l’importanza di preservare e rafforzare LFoundry di Avezzano, ponendo particolare attenzione alla tutela dei 94 lavoratori somministrati che hanno visto il congelamento dei propri contratti a partire dal 1° febbraio 2026. Durante l’incontro al Ministero, sono state ascoltate le posizioni dell’amministratore delegato Gianluca Testa e del sottosegretario di Stato Fausta Bergamotto, oltre alle organizzazioni sindacali che hanno rappresentato le preoccupazioni dei lavoratori.

Si è dedicata particolare attenzione alla nuova fase che si apre con la nomina del nuovo CEO, il quale avrà il compito di guidare un sito produttivo di fondamentale importanza per l’economia e l’occupazione del territorio. Verrecchia ha auspicato che questo passaggio possa contribuire a rafforzare le prospettive industriali dell’azienda e garantire stabilità occupazionale.

Il Governo e la Regione Abruzzo, grazie anche all’assessore Tiziana Magnacca, stanno seguendo con costanza ogni sviluppo della vicenda, con l’obiettivo di tutelare il futuro dell’azienda, i livelli occupazionali e le prospettive di crescita del sito produttivo.

Verrecchia ha concluso sottolineando l’impegno a difendere il lavoro, valorizzare le competenze acquisite in anni di esperienza e garantire un futuro industriale solido per LFoundry, ritenuto un presidio produttivo fondamentale per la Marsica e per l’Abruzzo.

La situazione di LFoundry di Avezzano resta al centro dell’attenzione delle istituzioni, con l’obiettivo di trovare soluzioni concrete per garantire il futuro dell’azienda e la tutela dei lavoratori.

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