Avezzano, Gaia, Luigi Strangis e il Tre. Verso la prima edizione del Wonder Summer Festival ad Avezzano: pronto il piano-sicurezza per i tre maxi eventi gratuiti

Il Wonder Summer Festival della città di Avezzano si avvicina – si legge sul sito web ufficiale. Il 27 luglio, a partire dalle ore 20 e 30, sul palco di Piazza Risorgimento, si esibirà lei, Gaia Gozzi, figlia artistica della diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi e della decima edizione di X Factor, nonché, per la rivista Forbes Italia, tra i cinque cantanti italiani under30 che avranno maggior impatto nel futuro della musica di nuova generazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il Comune accelera, quindi, con i grandi eventi di piazza e di qualità, proponendo un trittico di nomi di spessore, conosciutissimi ovunque – si apprende dalla nota stampa. A sorreggere tutta l’impalcatura artistica e operativa della prima edizione del Festival giovane dell’estate, ci sono il concetto dell’originalità e la mission della novità. Il triplo evento serale di eco è nato da una proficua sinergia e collaborazione tra l’Amministrazione comunale (settore Cultura) e la direzione artistica dell’evento, affidata ai fondatori di Myda, Ayoub Haraka e Manuel Santini – Tutto pronto, perciò, per il 27, 28 e 29 luglio prossimi: Avezzano accoglierà fan da tutto l’Abruzzo e anche da fuori Regione – La gratuità dei tre concerti è il quid in più: dopo la performance di Gaia, il 28 luglio sarà la volta del cantautore e polistrumentista Luigi Strangis, volto acclamato della musica giovane che ha raggiunto la notorietà grazie alla vittoria della ventunesima edizione del talent show di Amici – aggiunge la nota pubblicata. Il suo singolo “Tienimi stanotte” è disco d’oro ed è rimasto per 14 settimane di fila in cima alla classifica delle canzoni italiane più ascoltate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Debutterà per la prima volta, infine, sul palco di Avezzano, per l’ultimo appuntamento del Festival in agenda il 29 luglio, il rapper Il Tre, pseudonimo di Guido Luigi Senia, che si è fatto conoscere al grande pubblico con la sua vittoria alla competizione musicale One Shot Game – Nel 2018, il suo singolo di debutto ‘Bella Guido’ divenne virale – Il disco “Ali – Ultima notte” è stato certificato disco di platino: ha venduto 50 mila copie in tutta Italia – si legge sul sito web ufficiale. Cambierà la viabilità per la tre giorni del Wonder Summer Festival: l’accesso alla Piazza sarà unicamente pedonale – In un’area di circa 7.200 metri quadri, vie di collegamento e varchi di accesso verranno dedicati esclusivamente ai mezzi di soccorso, che saranno liberi di raggiungere, in questo modo, l’area della manifestazione, senza interferire con i flussi di esodo – aggiunge testualmente l’articolo online. In caso di emergenza, difatti, sono stati individuati percorsi specifici da e verso l’Ospedale e da e verso il Comando dei Vigili del Fuoco – Nell’ambito della gestione del piano di sicurezza, saranno previsti decine di operatori in campo, con varie mansioni e compiti, tra cui quello di controllare il numero delle persone in ingresso, di delimitare i percorsi di esodo, di mantenere costantemente aperte tutte le porte adibite ad uscita di sicurezza e di fornire indicazioni agli utenti presenti – Saranno operativi anche addetti con qualifica Antincendio e gestione dell’emergenza – si apprende dal portale web ufficiale. Sul posto anche personale sanitario con 4 ambulanze (di cui una medicalizzata) e personale paramedico con 4 pattuglie appiedate, con defibrillatore – Verrà pubblicata nei prossimi giorni un’apposita ordinanza di Polizia Municipale al fine di disciplinare la viabilità dell’area dell’evento – recita il testo pubblicato online.

