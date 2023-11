Avezzano, Galimberti illumina il Teatro dei Marsi: “Ricominciamo dal rispetto dell’altro”

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

En plein, ad Avezzano, per il notissimo professore di antropologia culturale e di Filosofia della Storia, per la prima volta a confronto col pubblico marsicano Da “Il Libro delle Emozioni”, opera amatissima dal grande pubblico, a “L’Etica del viandante”, il suo ultimo volume pubblicato appena qualche mese fa (settembre 2023) da Feltrinelli: ieri sera, il professor Umberto Galimberti è stato la voce narrante dell’evento intitolato “L’amore non fa male”, cucito su misura, dalla Commissione Pari Opportunità della Città di Avezzano, coordinata dalla presidente e consigliera comunale Concetta Balsorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Tanti gli studenti intervenuti al Teatro dei Marsi, location prescelta per l’iniziativa – si legge sul sito web ufficiale. Mamme, papà, giovani, amministratori e insegnanti hanno riempito i quasi 800 posti del teatro per l’evento pensato con riferimento alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne – Il dialogo è partito dalla figura di Platone e dal suo racconto sulle cose dell’amore – Nel 2011, lo stesso professore è stato insignito del prestigioso Premio Internazionale intitolato ad Ignazio Silone, proprio per la Cultura – viene evidenziato sul sito web. “Abbiamo assistito ad un momento magico, questa sera – si apprende dal portale web ufficiale. – ha commentato il vicesindaco della città, Domenico Di Berardino, salito sul palco per i saluti iniziali – Abbiamo avuto l’onore di ascoltare, fino ad ora, personalità straordinarie, come Mieli, come Crepet o come lo stesso filosofo Galimberti, che ringrazio immensamente per la sua presenza ad Avezzano – recita il testo pubblicato online. Si tratta di luminari che hanno avuto la possibilità di interagire con il nostro territorio – ”. Ha introdotto la serata la giornalista e componente della CPO di Avezzano, Roberta Placida – “Ho scelto questa sera di parlare di Platone, – ha confessato il professore alla platea – perché solo lui ha colto l’essenza autentica dell’amore, stabilendo che l’amore è follia – La pulsione amorosa, infatti, è la più forte e la più travolgente di tutte: gli amanti, tra di loro, hanno cose da dire che non riescono a dire perché l’amore comporta il collasso del linguaggio e quindi il collasso della logica”. “La filosofia – ha continuato Galimberti – non ha mai qualcosa da insegnare, ma mette in questione le idee, per capire su cosa poggiano realmente i nostri pensieri e se siano solo frutto di luoghi comuni – Se si vuole parlare delle cose dell’amore, bisogna dislocarsi dal proprio io, ovvero bisogna entrare in un’altra dimensione – si apprende dalla nota stampa. Finché funziona il principio di alterità, ovvero fino a quando si riesce a percepire l’altro, c’è rispetto e questa è un’educazione fondamentale da dare ai nostri ragazzi”. Una voce, la sua, che ha saputo ripescare dal mare sopito, offuscato e otturato delle emozioni e dei sentimenti dei giovani, l’apparato sentimentale, “guida” per ritrovare lo spazio intimo – riporta testualmente l’articolo online. “Un tutto esaurito- ha concluso la consigliera comunale Concetta Balsorio – che “vale come metro di misura per la fame di sapere e di conoscenza del nostro territorio – riporta testualmente l’articolo online. Questo evento, fortemente voluto dalla Commissione Pari Opportunità, è stato il frutto di una scelta diversa – si legge sul sito web ufficiale. Siamo stanche di dare dati e di parlare di fatti crudi, vogliamo parlare dell’antidoto alla violenza, che è l’amore, grazie alla presenza del professore – Ringrazio anche le scuole, sempre vicine alle nostre iniziative culturali – precisa la nota online. Vogliamo avere i giovani come interlocutori privilegiati, affinché possa avvenire davvero un cambiamento di mentalità e affinché si possa continuare a camminare senza paura, responsabilizzandoci tutti per parlare ancora di libertà”. Avezzano ha lanciato subito lo sguardo collettivo alla Giornata internazionale contro ogni forma di violenza sulle donne – L’amore, nella sua accezione di moltiplicatore di sensazioni e di vibrazioni, è stato al centro del dialogo col pubblico della Marsica – viene evidenziato sul sito web.

