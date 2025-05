Avezzano, Giornata dedicata alla Celebrazione dell’Amore e dell’Affetto l’11 maggio, per la Festa della Mamma alla Panchina dell’Amore sul Monte Salviano organizzata dall’Assessorato comunale all’ambiente sotto l’egida di Avezzano Bimbi

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Comune di Avezzano, in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente e sotto l’organizzazione di Avezzano Bimbi, ha il piacere di annunciare un evento straordinario dedicato a tutte le mamme in occasione della Festa della Mamma – si apprende dal portale web ufficiale. L’appuntamento per domenica 11 maggio, giornata in cui si tiene appunto la Festa della Mamma, alla Panchina dell’Amore appena inaugurata nella Riserva del Monte Salviano ad Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. La Panchina dell’Amore, infatti, diventerà il fulcro di una giornata dedicata all’affetto, alla gratitudine e alla celebrazione dei legami familiari. Invitiamo ogni famiglia a unirsi a noi per festeggiare insieme un giorno speciale, dedicato a coloro che quotidianamente offrono amore incondizionato e sostegno – riporta testualmente l’articolo online. Sarà un’opportunità unica per esprimere la nostra riconoscenza e affetto, creando ricordi preziosi da custodire nel cuore – Per rendere questa giornata indimenticabile, sono state organizzate una serie di attività che metteranno in risalto il legame speciale tra mamme e figli: Giochi Mamma e Figli: Attività pensate per stimolare il divertimento e la complicità, affinché ogni mamma possa sentirsi apprezzata e amata attraverso momenti di gioco condivisi;Laboratori Creativi: Spazi dedicati alla creatività, dove mamme e bambini potranno collaborare e realizzare opere d’arte, simbolo del loro amore reciproco;Passeggiata nella Natura: Un’opportunità per esplorare insieme i sentieri intorno alla Panchina dell’Amore, celebrando la bellezza che ci circonda e rafforzando i legami familiari;Photo Corner: La Panchina dell’Amore, la nuova installazione fissa, offrirà lo spazio perfetto per immortalare questi momenti speciali. Le mamme riceveranno uno “special gift” fino ad esaurimento scorte, un piccolo segno di apprezzamento per ogni mamma presente – si apprende dalla nota stampa. «Questo evento non è solo una celebrazione – spiega la consigliera comunale Federica Collalto -, ma un’opportunità per esprimere il nostro amore e la nostra gratitudine verso tutte le madri, che con il loro impegno e la loro dedizione arricchiscono le vite dei loro figli». «Vogliamo onorare queste figure fondamentali – afferma l’assessore all’ambiente Antonietta Dominici -, riconoscendo il loro valore e il loro straordinario contributo alla famiglia e alla comunità. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme questa giornata ricca di amore e riconoscenza – si apprende dal portale web ufficiale. Facciamo sì che ogni mamma si senta speciale e apprezzata – conclude -, perché ogni gesto d’amore conta e merita di essere festeggiato». Hashtag dell’Evento#AVEZZANOMOMILOVEYOU Invitiamo tutti a condividere le proprie esperienze sui social media utilizzando l’hashtag ufficiale, creando così una rete di affetto e celebrazione collettiva – si apprende dal portale web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal Comune di Avezzano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 18, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/