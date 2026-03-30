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Avezzano, giovani agricoltori abruzzesi protagonisti ai tavoli nazionali ed europei di Confagricoltura

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Dall’Abruzzo ai tavoli nazionali ed europei, nuove nomine per i Giovani di Confagricoltura (ANGA)

C’è un’agricoltura giovane che cresce attraverso il confronto, lo scambio di esperienze e l’apertura verso realtà diverse. Le recenti nomine Anga (Giovani di Confagricoltura) vanno proprio in questa direzione, rafforzando la presenza dell’associazione sia a livello nazionale sia nei tavoli europei, dove si costruiscono le politiche del settore.

Una delle nomine riguarda Franco Cherubini, vicepresidente dei Giovani di Confagricoltura Abruzzo, individuato quale rappresentante Anga presso la Federazione Nazionale di Prodotto Orticoltura (FNP). Cherubini, laureato in economia, ha espresso la sua gratitudine per l’opportunità: “ANGA per me è davvero un motore di sviluppo, perché ti mette a confronto diretto con altri giovani imprenditori e con realtà aziendali diverse dalla tua, ampliando prospettive e approcci”.

Passando all’ambito europeo, Angelo Di Giamberardino è entrato nel sistema CEJA come osservatore e sostituto nel Gruppo di dialogo civile sui mercati agricoli – ortofrutta. Con una formazione accademica in Economia e gestione d’impresa, Di Giamberardino ha avviato nel 2025 una propria azienda agricola specializzata nella produzione di ortaggi e patate, portando con sé esperienze internazionali che hanno arricchito il suo bagaglio di conoscenze.

Infine, Gaetano Polidori, vicepresidente Anga, è stato nominato esperto CEJA nel Gruppo di dialogo civile sui mercati agricoli – vino. Laureato in Viticoltura ed Enologia, Polidori ha sottolineato l’importanza di lavorare su tutta la filiera per avere una visione completa del settore e portare esperienze significative all’interno dell’Anga e nei tavoli europei.

Tre giovani imprend

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