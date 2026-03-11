Avezzano, Giovani protagonisti dell’azione amministrativa: c’è l’ok a un’altra edizione del corso sull’intelligenza emotiva. Il sindaco Di Pangrazio: “Così investiamo per una comunità coesa e sicura”

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. Giovani al centro delle iniziative messe in campo dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Di Pangrazio – recita il testo pubblicato online. Porta la firma del primo cittadino di Avezzano la proposta approvata dalla giunta per l’organizzazione di un’ulteriore edizione del corso di formazione dell’intelligenza emotiva rivolto ai docenti delle scuole della città per accrescere la partecipazione da parte dei docenti delle istituzioni scolastiche del territorio – riporta testualmente l’articolo online. Da sempre vicina alle esigenze delle giovani generazioni, l’Esecutivo ha dato il via libera a proseguire il rafforzamento delle competenze educativa e relazionali nei contesti scolastici e comunitari – aggiunge la nota pubblicata. L’iniziativa rientra nell’ambito del Progetto “Comunità coesa, città più sicura”, un modello di sicurezza partecipata che coinvolge tutti i protagonisti della realtà sociale: dalle parrocchie alle associazioni sportive, al mondo della scuola , con incontri mirati che spaziano dall’educazione alla legalità all’incontro con ex detenuti, dall’uso consapevole del web e dei social, dal bullismo e cyber bullismo alle problematiche legate all’abuso di alcol e droghe, passando per la violenza di genere e la promozione di stili di vita sani. “Questa iniziativa rappresenta un investimento umano di grande valore sui nostri giovani”, spiega il sindaco di Avezzano Di Pangrazio, “per formare cittadini del futuro che siano in grado di rispettare se stessi e gli altri, di aderire alle regole sociali e di sviluppare i concetti di condivisione, inclusione e solidarietà al fine di contribuire alla costruzione appunto una comunità più coesa e sicura – viene evidenziato sul sito web. Sul tema sicurezza urbana è intervenuto recentemente il sindaco di Pescara”, sottolinea Di Pangrazio, “che ha rimarcato come questa sia materia di competenza dello Stato e delle autorità di pubblica sicurezza e non dei sindaci – Masci ha definito superficiale il modo in cui avversari politici parlano di sicurezza facendo spesso ricorso a slogan senza conoscere a fondo la materia, sminuendo, in tal modo, il lavoro straordinario che quotidianamente svolgono Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale”. Il progetto “Comunità coesa, città più sicura” ha mosso i primi passi nel 2023 con lo scopo di promuovere la legalità e la sicurezza urbana attraverso azioni di educazioni e prevenzione – Molto apprezzata nel contesto scolastico, l’iniziativa è stata confermata anche per l’anno successivo – recita il testo pubblicato online. Nella terza edizione, tra le azioni progettuali è stato inserito uno specifico percorso di formazione rivolto ai docenti delle istituzioni scolastiche del territorio finalizzato non solo al rafforzamento delle competenze relazionali ed educatine nei giovani, ma orientato anche al supporto delle comunità scolastiche nei percorsi di prevenzione del disagio giovanile – si apprende dalla nota stampa. Quest’anno l’amministrazione ha deciso di coinvolgere i formatori esperti della prestigiosa scuola internazionale Six Seconds che ha iniziato i corsi dedicati ai docenti e, contestualmente, di formatori esperti dell’ASPIC di Pescara che sta lavorando con gli studenti – precisa il comunicato. Per le attività di coordinamento l’amministrazione comunale continua ad avvalersi della preziosa collaborazione del prefetto a riposo Amalia Di Ruocco, con l’impegno costante dell’assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale Cinzia Basilico e il supporto del consigliere delegato alla Protezione civile Maurizio Seritti.

